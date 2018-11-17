(Görüntülü) Medya Okulu ve Sinema Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan İstanbul UMED Medya Okulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Sinema Akademisi için sertifika töreni düzenlendi.



Eyüpsultan Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan İstanbul UMED Medya Okulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Sinema Akademisi için düzenlenen törende sertifikalar sahiplerini buldu.



Medya Okulundan 36 katılımcı, Sinema Akademisinden ise 18 katılımcı sertifika aldı. Bahariye Mevlevihanesi\'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra UMED Başkanı Alparslan Değirmenci, Sinema Genel Müdürü Fikret Işık ve çok sayıda sinemasever katıldı.



“YERLİ VE MİLLİ COĞRAFYAMIZA GÖRE HAREKET EDEBİLECEK GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR”



Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, “Bizim sinema ve iletişim alanında hem dünyayı tanıyan, dünyadaki gelişmeleri kavrayan aynı zamanda da yerli ve milli coğrafyamızın refleksleriyle hareket edebilecek gençlere, iletişimcilere, sinemacılara ihtiyacımız var. Bu çalışma bu amaca mahsup bir program oldu. Sertifikalarını alan gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.



“GENÇLERLE BİRLİKTE TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER YAPTIK “



UMED Sinema Akademisi Koordinatörü Abdülhamit Güler, “Sinemayı önemsiyoruz ve bu yüzden birçok çalışmalar, atölyeler yapıyoruz. Eyüpsultan merkezimizde 10 hafta süren eğitimler düzenledik. Gençlerle birlikte teorik ve pratik eğitimler yaptık. Daha sonra kendileri film, belgesel çektiler ve o şekilde sonlandırdık. Bu tarz faaliyetler çok önemli. Artık sinema yeni medya araçlarıyla beraber en güçlü kitle iletişim araçlarından. Bu tarz eğitimlerin devam etmesini temenni ederim” diye konuştu.



“SİNEMA DÜNYAYA SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZ SÖZ”



Sinema Akademisinden sertifika alan Ömer Topkara, “Sinemayı içimizde yansıtmak istediğimiz, dünyaya söylemek istediğimiz söz olarak görüyorum. Kültürümüzden beslenerek bir şeyler anlatabilme ümidi taşıyoruz. Bizim için çok verimli hem de sektöre dair çok güzel bir program oldu” dedi.