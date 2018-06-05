(Görüntülü) Marmaris'te Erdoğan'ın kampanyasına bağış kuyruğu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir araya gelen Ak Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağış yaptı. Yoğun katılım nedeniyle bankada ayrı bölümde işlemler gerçekleştirildi. Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen\'in çağrısıyla partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim kampanyasına destek olmak için banka şubesi önünde saat 14.00\'te bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ülgen, banka yetkilileri ile görüşerek, işlerinin aksamaması ve sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. Bankada sıra numarası alan vatandaşlar, açılan ayrı bölümde bağışlarını gerçekleştirdi. Bağışlarını yapan partililer önce sosyal medyadan dekontlarını paylaştı ardından banka önünde başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğunluk nedeniyle bazı partililer, bankanın ikinci şubesinde bağışlarını yaptı. Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, \"Seçimde son dönemece geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a seçim çalışmalarında destek olmak için saat 13.20\'de çağrıda bulundum. Saat 14.00\'te çok sayıda partilimiz banka önünde toplandı. Kısa sürede vatandaşlarımızın yoğun katılımı mutlu etti. Yüreğimizden ne kopuyorsa destek olmak için buradayız. Bizler İnce acemilerle değil ustalarla hizmete devam diyoruz\" dedi.