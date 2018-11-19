(Görüntülü) Marmarisli sanatçıların gözünden 'sığla ağacı' sergisi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yerel 20 sanatçı tarafından \'Anadolu Sığla Ağacı\' adı altında fotoğraf ve resim sergisi açıldı. Sergide toplam 40 fotoğraf ve yağlı-sulu boya tabloya yer verildi. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi\'nde, 20 yerel sanatçı \'Anadolu Sığla Ağacı\' sergisi açtı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi, sunucunun sığla ağacı ve önemi hakkında bilgilendirmesiyle başladı. Salon girişinde TEMA Vakfı Marmaris Şube temsilcileri tarafından davetlilerin el içlerine sığla ağacı yaprağı motifli kına yakıldı. Sığla ağacı fotoğrafları ve resimleri sergilendi. Ayrıca sığla fidanı ve kurumuş sığla ağacı dalı sergide yer aldı. 23 Kasım günü sona erecek sergide 40 eserin oluşumu hakkında sanatseverlere bilgi verildi. Sinevizyon ile Marmaris Günnücek Orman Kampı\'nda bulunan sığla ağaçları ile ilgili geçmiş tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Anadolu Sığla Ağacı Sergisi\'ne eserleri ile katkıda bulunan Alime Şimşek, Aysun Diyaroğlu, Ayten Kalınsaz, Burcu Arslan, Çiğdem Telli, Derya Ön, Dost Kip, Gökalp Arı, Gürsel Koç, Hamdi Telli, Havva Tekin, Kübra Şirinyurt, Mehtab Kardaş, Nebahat Şahin, Neriman Fırtına, Raşit Öztürk, Rubab Şenkal, Selin Yükselsoy, Wiltrud Kip ve Zülfikar Aytuğ\'a Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt tarafından teşekkür belgesi verildi. Kirt, \"Dünyada sayılı yerlerde yetişen, yağı sağlık ve kozmetikte önemi büyük olan sığla ağacını hep birlikte korumalıyız. Sığla ağacının önemini açtıkları sergilerle duyuran sanatçılarımıza minnettarız\" dedi.