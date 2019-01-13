(Görüntülü) Malatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da AK Parti ve MHP\'nin oluşturduğu \'Cumhur İttifakı\'nın belediye başkan adayları açıklandı.



Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu\'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Yavuz Subaşı, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Protokol üyelerinin konuşmasının ardından adaylar tanıtıldı. Adayları, AK Parti Tokat Milletvekili ve MKYK üyesi Yavuz Şubası, adayları açıkladı. Ak Parti ve MHP\'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı nedeniyle MHP 11 ilçe ile büyükşehir belediyesinden, AK Parti ise Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde aday çıkarmadı. Tek tek isimleri açıklanarak sahneye gelen AK Parti ve MHP\'nin adayları şöyle:





AK PARTİ ADAYLARI



Akçadağ - Mustafa Kırteke



Arapgir - Rıza Murat Türksoy



Arguvan - Ahmet Eren



Battalgazi - Osman Güder



Darende - İsa Özkan



Doğanşehir - Vahap Küçük



Doğanyol - Hakan Bay



Kale - Murat Koca



Pütürge - Mikail Sülük



Yazıhan - Nevzat Öztürk



Yeşilyurt - Mehmet Çınar





MHP ADAYLARI



Hekimhan - Mustafa Arıkan



Kuluncak - Erhan Cengiz

