(Görüntülü) Liselilerin yaptığı robotlar beğeni kazanıyor (2)

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencilerinin yaptığı çizgi izleyen ve güreşen robotlar ilgi görüyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen yarışmalara katılan öğrenciler, kendi dallarında derece elde etti. Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11\'inci sınıf öğrencileri, yaptıkları robotlarla dikkat çekiyor. Farklı şehirlerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, başarılı çalışmalar yapıyor. Öğrenciler tarafından oluşturulan robot arabalar, çizgi takibi yöntemiyle saniyede 70 kilometre hız yapıyor. Diğer çalışmada ise yuvarlak kurulan piste 2 robot koyuluyor. Güreşen robotlarda, karşısındaki rakibini dışarı attığında pistte kalan robot kazanmış oluyor. Güreşen robotlar hakkında bilgi veren 11\'inci sınıf öğrencisi Ahmetcan Gönültaş, önce robotların elektrik aksamlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Gönültaş, \"Arduino\'yu programlıyoruz. 3 tane sensörümüz var. Solda, sağda ve önde var. İlk başta soldaki sensorlar tanıyor, rakibi gördüğü anda ona doğru dönüyor, öndeki sensör gördüğü anda motorlarına tam hız uygulayarak rakibimizi pistten dışarı atmaya çalışıyor. Biz bunu bilim ve teknoloji gününde yapmaya başladık. Fuar açtık hatta Bilim ve Teknoloji Fuarı. O zamandan beri yarışmalara hazırlanıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi\'nin hazırladığı Tekno Kent Robot Yarışması\'na katıldık. Burada 4- 5 Mayıs günlerinde düzenlenen İnönü Üniversitesi Yarışması\'na katıldık. Bir de Sivas\'ta Milli Eğitim Bakanlığı\'nın düzenlediği 12\'nci Uluslararası Robot Yarışması\'na katıldık. Oralarda ilk 10\'a girdik\" diye konuştu. Elektrik Elektronik Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Basri Ergün ise yarışmalara katılmak için robot yapmaya başladıklarını belirterek, \"Bilim ve Teknoloji Kulübü\'ne tanıttık, sonradan robotlarımızı yapmaya başladık 1-2 ay süreyle. Sonra 3 yarışmaya katıldık Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas\'ta. Sivas\'ta 10\'uncu olduk. Bundan sonra robotlarımızı geliştirip, 1\'inci olmayı hedefliyoruz. Daha iyi robotlar yapmayı hedefliyoruz\" dedi. Elektrik Elektronik Bölümü\'nde 37 yıldır öğretmenlik yapan Cevat Kızak da daha önce okullarında Bilim ve Teknoloji Kulübü olarak fuar düzenlediklerini söyledi. Kızak, \"Kahramanmaraş\'ta yapılan 1\'inci Uluslararası Robot Yarışması\'na katıldık. Ardından Malatya İnönü Üniversitesi\'nde yapılan Robot Şenliği\'ne katıldık. En sonda yine uluslararası olan 12\'nci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Robot Yarışması\'na katıldık ve bu sezonu kapattık; ama asıl hazırlığımız gelecek yıllara olacak. Tabi bu konuda malzemeler Malatya şartlarında bulamıyoruz. Hatta Türkiye şartlarında bile bulamıyoruz. Dışarıdan gelen malzemeler olduğu için şimdiden başlayıp, gelecek seneye hazırlık yapıyoruz\" diye konuştu. Okul müdürü Hüseyin Avcı ise lisenin, Türkiye\'nin çok köklü okullarından biri olduğunu anlatarak, \"Bu başarılarının altında son derece tecrübeli, kendisini, mesleğini, hayatını bu mesleğe adamış öğretmen arkadaşlarımızın çok büyük bir çabası söz konusu. Ben okul müdürü olarak 2016 Temmuz ayında atandım. Daha önceden de Malatyalı olmamız hasebiyle Şehit Kemal Özalper Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni takip ediyoruz, başarılarını da sürekli duyuyoruz\" dedi.