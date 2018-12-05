(Görüntülü) Liseliler, okul ve kurum bilgisayarlarını ücretsiz tamir ediyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin bilişim teknolojileri bölümü öğrencileri, okul ve kurum bilgisayarlarını ücretsiz tamir ediyor.



Kentte 73 yıldır eğitim veren Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilişim teknolojileri bölümündeki teorik eğitimi pratiğe de döküyor. 4 yıldır bölümde okuyan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı okulların ve resmi kurumların arızalanan bilgisayarlarını tamir ediyor. Uygulamalı şekilde eğitim görüp bilgilerini pekiştiren öğrenciler, bugüne kadar ücretsiz olarak donanım veya yazılım arızası bulunan yüzlerce bilgisayarı tamir etti.



Bölümde 136 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Ali Vanlıoğlu, \"Dokuzuncu sınıftan onuncu sınıfa geçen öğrencilerimiz, bilişim teknolojileri alanını tercih ettiği takdirde buraya geliyor. Bölümümüzde alanında uzman 10 öğretmenimiz var. Meslek ve teknik olmak üzere iki alanda eğitim yapıyorlar. Teknik olanlar akademik olarak üniversiteye yönelik. Meslek alanında olanları ise ara elman ve asıl eleman olarak yetiştiriyor. Köylerimizde her okulda bilgisayar var. Bilgisayarlar bazen bozuluyor, format atılması gerekiyor. Küçük arızılar yapıyor. Bunların köy imkanlarıyla yapılması mümkün değil. Bizler de köy okullarımıza haber gönderdik. Bilgisayarlarının bozulması veya format gerektirmesi durumunda bize getirmelerini istedik. Gerekli işlemleri ücretsiz olarak yapabileceğimizi söyledik. Şu anda merkezde ve köylerimizde, devletimizin bazı resmi kurumlarında bir bilgisayar bozulduğunda, ücretsiz olarak tamir ediyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenlerimiz gözetiminde bunları tamir ediyorlar\" diye konuştu.



Uygulamayı yaygınlaştırmayı istediklerini dile getiren Vanlıoğlu, \"Eğer imkan verilirse bütün devlet dairelerinin bilgisayarlarının tamir işini almak ve sorunları çözmek bize zevk verir\" dedi.



Bölüm öğrencileri de, özellikle köy okullarının bilgisayarlarını severek tamir ettiklerini, bu sayede kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.

