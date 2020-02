(Görüntülü) Kuduz hastalığında en etkili tedavi aşılanma

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYADA her yıl 59 bin kişinin kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Yir, hastalığın aşı ile önlenebileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan verilere göre 150 ülkede her yıl 59 bin kişi kuduz hastalığı tanısıyla hayatını kaybediyor. Türkiye\'de ise bu rakam yılda 20 ile 90 vaka arasında değişiyor. 28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulunan Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Yir, kayda geçmeyen vakaların da olabileceğine dikkat çekti. \"HASTALIK ÜÇ DÖNEMDEN OLUŞUYOR\" Kuduz hastalığı belirtilerinin üç dönemden oluştuğunu anlatan Yir, hastalığın dönemlerini şöyle anlattı: \"Hastalık süreci öncelikle davranış değişikliğiyle başlıyor. Bu bir ila üç gün arasında süren bir dönem. Hastanın gribal semptomlar gibi şikayetleri olabilir. Bu sürecin ardından saldırgan dönem dediğimiz bir ila yedi gün arasında devam eden süreç başlıyor. Hastalar burada bilinçsiz davranışlar sergileyebiliyorlar. Kasılmalar görülüyor ve tamamen nörolojik belirtilerin oluştuğu dönem. Ondan sonraki dönemde maalesef ölümle sonuçlanan bir dönem. Bu 3 dönem ortalama 10 gün kadar sürüyor.\" \"EN ÇOK ASYA VE AFRİKA\'DA GÖRÜLÜYOR\" Hastalığın en çok görüldüğü bölgelerin Asya ve Afrika ülkeleri olduğunu söyleyen Dr. Asiye Yir, hastalığın aşıyla tamamen önlenebileceğini belirterek şunları söyledi: \"Kuduz hastalığı aşıyla tamamen önlenebiliyor. Eğer temas sonrası aşı yapılmazsa ölümle sonuçlanıyor. Bunun önüne geçmek için kedi, köpek ya da şüpheli hayvan tarafından ısırılma sonrası kişi muhakkak bir sağlık merkezine başvurulmalı ve hızla aşılanma gibi koruma önlemleri alınmalı. Sahipli bir hayvansa bu 10 gün takip edilmelidir. Hayvan kuduzsa eğer 10 günün sonunda ölümle sonuçlanıyor. Bu hayvana temas eden kişiyi aşılamaya devam ediyoruz. 10 günün sonunda hayvan hala sağsa eğer aşılamayı sonlandırıyoruz.\" \"YARALI BÖLGE EN AZ 15 DAKİKA YIKANMALI\" Tedavinin en önemli ayaklarından biri de yara bakımı olduğuna dikkat çeken Yir, \"Burada yara yıkamadan bahsediyoruz. Yaralı bölge iyi bir şekilde en az 15 dakika yıkanmalıdır. Gerekli önlemler alındıktan sonra kuduz hastalığına yakalanmış bir vaka yok. Bu güzel ve etkin bir koruyuculuk göstergesi. O yüzden kişi kesinlikle bir sağlık merkezine başvurmalıdır\" ifadelerini kullandı. \"ÖLÜMLERİN YÜZDE 50\'Sİ 25 YAŞ ALTI\" Dünya Sağlık Örgütü\'nün 2030 yılı hedefiyle 2007\'de başlattığı Kuduz Eliminasyon Programı\'nı anlatan Yir, \"Kuduz vakalarının yüzde 99\'unun köpeklerle temas sonrası olduğu belirlendi. Bu çerçevede kedi ve köpeklerin aşılanma çalışmaları başlatıldı. Bu halen devam etmekte. Ölümlerin yüzde 50\'si 25 yaş altı olduğundan bu durum çocuklarımızı korumak açısından önemli. Bu hastalık yıllık 8.6 milyar dolarlık bir maliyeti beraberinde getiriyor. Aşıyla yüzde yüz önlenebilen hastalığın olumsuz sonuçlarına maruz kalmamak adına kesinlikle hayvan sahiplerinin hayvanlarını aşılamalarını öneriyoruz\" dedi.