(Görüntülü) Koray Aydın: Türkiye'nin belediye tablosu değişecek

Muammer İRTEM- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa’da partisinin mahalle başkanları eğitim toplantısına katıldı. Aydın, “Bu seçimde Türkiye’nin belediye tablosu değişecek” dedi. Merkez Osmangazi ilçesinde Merinos Kongre ve Atatürk Kültür Merkezi\'nde, İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından mahalle başkanlarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Berna Sukas, İYİ Parti Bursa milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Toplantıda, partinin mahalle başkanlarına yerel seçim öncesi nasıl hareket etmeleri, seçmene nasıl davranılması konularında eğitim verildi. Bursa’da ittifak konusunda zorlukların aşıldığını belirten Koray Aydın, “Belirli bir mutabakata vardık. Esas bundan sonrası önemli. Bursa’nın bir değişime ihtiyacı var. Yerel anlamda Bursa’nın sıkıntılarını görüyoruz. Bu yüzden bu değişimi sağlayacak bir atağa ihtiyacımız vardı. Bu işbirliğinin, bu durumun zeminini hazırladığını düşünüyorum. Allah izin verirse mart ayının sonunda Bursa bu değişimi yaşayacak” dedi. ‘TÜRKİYE’NİN BELEDİYE TABLOSU DEĞİŞECEK’ Seçim için titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirten Aydın, “Türkiye’nin belediye tablosu bu seçimde değişecek. Ortaya farklı bir tablo çıkacak. İyi kurgu ve iyi çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Tüm adaylarımızın açıklamasını önümüzdeki Çarşamba gününe kadar bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.