(Görüntülü) Kınık'ta Koray Avcı rüzgarı

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Kınık ilçesinde, bu yıl 2\'incisi düzenlenen Hasat Şenliği\'nin 4\'üncü gününde, sahne alan şarkıcı Koray Avcı, hayranlarını coşturdu. 2. Kınık Hasat Şenliği\'nin 4\'üncü günü Kınık Öğretmenevi\'ndeki masa tenisi turnuvası ile başladı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva sonrasında Delez Yaşam Vadisi\'ndeki rekreasyon alanında \'Gençlik Buluşması\' yapıldı. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün ve AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ilçe protokolü gençlerle biraya gelip, bir süre sohbet etti, birlikte ok atışı yaptı. Grup Fourband da şarkılarını gençler için söyledi. Etkinlikler, Kınık Öğretmenevi\'ndeki \'Arıcılık Pekiştirme Semineri\' ile devam etti. Seminerde, Ziraat Mühendisi Mazlum Selim Aksakal Kınıklı üreticilere arı yetiştirme va bal müretimi konusunda bilgiler verdi. Ardından Kınık Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan \'Arıcılık Kursu\'nu başarı ile bitiren üreticilere sertifikaları dağılıp, kovanı hediye edildi. KINIKLILAR\'I COŞTURDU Etkinliklerin akşam bölümü ise Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından sahneye gelen şarkıcı Koray Avcı, alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Avcı, konserinde, \'Leylim Ley\', Ringo Ringo Şişeler\', \'Yaz Gazeteci Yaz\', \'Adaletin Bumu Dünya\', \'Hangimiz Sevmedik\', \'Yanımda Sen Olmayınca\' ve \'Gittin Gideli\' gibi bir çok şarkısını seslendirdi. Şarkılara hayranları da zaman zaman bulundukları yerden eşlik etti. AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, hareketli şarkılarda Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü ve Kınıklılar ile karşılıklı oynadı. Avcı, şarkı aralarında alanı dolduranlarla sohbet de etti. \'Kınık\' isimli maden suyunun Kınık\'tan mı çıktığını soran Avcı, Bursa\'nın kırsal Kınık Mahallesi\'nden yanıtı alınca, bu defa Kınık\'ın meşhur neyi var sorusunu yönetti. Kalabalık hepbir ağızdan \'Kınık gazozu\' diye bağırdı. 2 saat süren konserin sonunda Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Avcı\'ya günün anısına çiçek, plaket ve Kınık kilimi verip, Kınık gazozu ikram ederek, teşekkür etti.