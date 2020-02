(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz (Aktüel)

Cansel KİRAZ- Can EROK-İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Trump\'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye\'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz\" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında 13 maddelik ekonomik çözüm önerisi açıkladı. DEVLETTE LİYAKAT OLURSA GELİŞMELERİ BÜROKRASİ ÖNCEDEN GÖRÜR\" Yeşiköy\'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk maddenin liyakat olduğunu belirterek, \" Niçin devlette liyakat önemlidir? Nedeni şu; devlette liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, bakar sorar ve siyasi otoritenin önüne bir rapor koyar.İkinci madde hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği. Bir ülke düşünün, o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli; \'Bir şey söylersem beni hapse atarlar mı?\' diye. Yazamıyor, çizemiyor, konuşamıyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Kendi vatandaşının güvenliğini sağlayamayan bir devlette yabancı gelmez o ülkeye. Yapılması gereken işlerden ikincisi, hukuk güvenliğini ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmektir. Milletvekillerinin hapiste olduğu, gazetecilerin hapiste olduğu, demokrasinin sıfıra indirgendiği bir siz \"yabancı sermaye gelsin, buraya yatırım yapsın\"diye bir beklenti içersine girerseniz sadece hayal aleminde yaşarsınız\" dedi. MERKEZ BANKASI\'NIN BAĞIMSIZLIĞI Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Merkez Bankası\'nın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, \"Merkez bankalarıyla ilgilenen, dünyadaki bütün çevreler, Türkiye\'deki Merkez Bankası\'nın bağımsız olmadığına inanıyorlar. Merkez bankası oturup bağımsız karar alamıyor, siyasi otoritenin baskısı nedeniyle. Eğer merkez bankasını uluslararası arenada bağımsız bir kurum olarak tanıtıp ve gerçekten oraya müdahale etmeyeceğiniz güvencesini verdiğiniz andan itibaren o zaman farklı bir merkez bankası profili karşımıza çıkar\" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde sürdürdü: \" TRUMP BİR TWEET ATIYOR, TÜRKİYE\'DE RAKAMLAR DEĞİŞİYOR \"Akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek gerekiyor. Eğer sıcak para Türkiye\'ye spekülatif amaçla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa, bu Türkiye\'deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar lira. 10 kuruşluk maliyetin bize yansıması 22 milyar lira. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki yükselişin maliyeti 580 milyar lira. O nedenle akılcı bir sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur; ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Trump bir tweet atıyor Türkiye\'de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Şunun altını özenle çizeyim, Trump\'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye\'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye\'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli\" \"DOLARLA YAPILAN İHALEYİ TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRECEKSİNİZ\" Doların esas alınarak yapılan ihalelerin süratle Türk Lirasına dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu,\" Radikal bir karar. Bu kararı almak zorundalar. Eğer Türk Lirasına güveniyorsanız, \'Türk Lirası bizim paramızdır.\' diyorsanız, o zaman süratli şekilde dolarla yapılan ihaleyi Türk Lirasına dönüştüreceksiniz. Yabancılar değil Türkiye kazanacak. Yap-işlet-devret modelleriyle yapılan projeler var, dolar bazında. Bu projelere verilen dolar bazında garantiler var. Bunların da süratle Türk Lirasına çevrilmesi lazım. Dolara endeksli otoyol, tüp geçit geçiş ücretlerinin tamamen Türk Lirasına dönüştürülmesi lazım. Bunu yapmanın mevcut yönetim açısından zor olduğunu biliyorum. O ihalelerin kimlere verildiğini de biliyoruz, ama Türkiye\'de halka ağır bir faturanın ödetilmemesi açısından bu önlemlerin alınması lazım\" diye konuştu. \"SAYIŞTAY\'IN BAZI ALANLARDA DENETİM YETKİSİ YOK\" Kılıçdaroğlu, \"Yolsuzluğun temel kaynağıdır kamu ihale yasası. 16 yılda 186 kez ihale mevzuatı değişti. Uluslararası standartlara uygun bir ihale yasasının çıkması lazım. Sayıştay\'ın meclis adına vergilerin nerelere harcandığını denetlediğini anlatan Kılıçdaroğlu, \"Sayıştay uluslararası standartlara göre, TBMM adına kamu harcamalarını denetlemeli. Şu anda Sayıştay\'ın bazı alanlarda denetim yetkisi yok, eli kolu bağlanmış durumda. Sağlıklı ve güçlü bir ekonomi istiyorsak, vergiyi toplayan iradenin vergiyi nasıl ve nerelere harcadığının hesabının verilmesi gerekiyor.\" dedi. Kılıçdaroğlu\'nun 13 maddelik ekonomik çözüm önerisi şu şekilde devam etti: ÜRETİMİ ÖNCELEYEN PLANLAMA POLİTİKASI \"Çok sayıda bütçe dışında fonlar vardı.Bu fonların yol açtığı bütçe disiplininde bozulmalar vardı. Yaşanan krizden sonra bütün o fonlar kaldırıldı. Şimdi bütçenin dışında yeni fonlar oluşturuldu. Bunların tamamen bütçe disiplini içine alınması lazım. Vergi cennetlerinde paraları, dolarları olanlar. Bunlar, paralarını Türkiye\'ye getirdiklerinde vergi ödemiyor. Fakir, ekmek alırken, su içerken, bulaşık yıkarken vergi ödüyor, milyonlarca dolarla uğraşanlar vergi ödemiyor. Bunu önlemek, onların vergi ödemelerini sağlamak için 2006\'da parlamento üzerine düşen görevi yaptı. \'Vergi cennetlerinden para Türkiye\'ye gelirse, şu oranda para alacağı.\' deniliyor. Bir şart var, vergi cennetlerinin bir kararnameyle belirlenmesi lazım. Bu kararname 2006\'dan bu yana çıkmıyor. Bu kararnamenin süratle çıkmasını istiyoruz.\"Üretimi önceleyen bir planlama politikasına ihtiyacımız var. Tarlada, fabrikada, sanatta her alanda Türkiye üretirse güçlü olur. Ankara\'ya buyrun gelin. En büyük binalar bakanlıkların. Lüks arabalardan geçilmiyor. \"Tasaaruf yapacağız\". Tasarruf yapacaksanız önce kamudaki araba saltanatına son verin\"