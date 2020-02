(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Filistin halkına yapılan açık bir katliam, zulümdür yapanları, şiddetle kınıyoruz (5)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD\'nin, Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına ilişkin, \"Geldiğimiz noktada Filistin halkına yapılan açık bir katliam, zulümdür. Katliamları yapanları, şiddetle kınıyoruz. Beklerdik ki bütün dünya ayağa kalksın. Amerika\'da kendi iç sorununu çözemeyen bir Başkan sorunu gündemden düşürmek için İsrail ile ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıldır Başkana verilen yetki kullanılmadı. Tel Aviv\'den Kudüs\'e Amerika\'nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki sayın Trump da bunu uygulamasın. Ortadoğu\'da, Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır. Trump yönetiminin Ortadoğu\'ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi, Ortadoğu\'ya kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Dün belki dünya tarihinin önemli olaylarından biri yaşandı. Filistin\'de 60\'a yakın kardeşimizin katledildiğini öğrendik. 21. yüzyılda yaşıyoruz. insanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada Filistin halkına yapılan açık bir katliam, zulümdür. Katliamları yapanları, şiddetle kınıyoruz. Beklerdik ki bütün dünya ayağa kalksın. Amerika\'da kendi iç sorununu çözemeyen bir Başkan sorunu gündemden düşürmek için İsrail ile ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıldır Başkana verilen yetki kullanılmadı. Tel Aviv\'den Kudüs\'e Amerika\'nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki sayın Trump da bunu uygulamasın\" diye konuştu. \"PİMİ ÇEKİLEN BİR BOMBAYI, ORTADOĞU\'NUN KALBİ OLAN KUDÜS\'E YERLEŞTİRDİLER\" Kılıçdaroğlu, \"Hem diyeceksiniz ki ülkemizde demokrasi var. İnsan hakları diyeceksiniz ki, sonra da Ortadoğu\'ya müdahale ediyorsunuz. Ortadoğu\'nun kan gölüne dönmesine sessiz kalmanın ötesinde teşvik ediyorsunuz. Pimi çekilen bir bombayı, Ortadoğu\'nun kalbi olan Kudüs\'e yerleştirdiler. Tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Hiç bir Ortadoğulu, dünyalı unutulmamalıdır. Gelişmiş silahlarla acımasızca insanları katlediyorsunuz. Bu mu adalet, insanlık? Sayın Trump kendi ülkesinde bilim adamlarına sorsun. \'Nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne dönüşüyor.\' Elbette Ortadoğu\'da barışın olmasını isteriz. Ama bu barış, silah, kavga ile olmaz\" ifadelerini kullandı. “İNSANLIK TARİHİ SENİ YAŞAM BOYU LANETLER` Kılıçdaroğlu, \"\'BM kararlarını tanımıyorum diyorsun\' uygulamıyorsun. İstediğimi yaparım diyorsun. İnsanlık tarihi seni yaşam boyu lanetler. 70 yıldır kendi vatanları için mücadele ediyorlar yazık değil mi? Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarından sürüldü. Mücadele ediyorlar. Kendi topraklarında mülteci olunabilir mi? Acımasızca o insanların üzerine kurşun yağdıranları tarih asla ve alsa unutmayacaktır. Kimse bundan sonra kalkıp da dünyaya demokrasi dersi vermesin. Her demokrasi dersi verdiklerinde onlara kanlı pazartesiyi hatırlatmak insanlığın temel görevlerinden birisi olmalıdır artı. Bunu yapacağız\" diye konuştu. \"ORTADOĞU\'DA, AMERİKA ARTIK ARABULUCU OLMA ROLÜNÜ TÜMÜYLE KAYBETMİŞTİR\" Kılıçdaroğlu, \"Ortadoğu\'da, Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır. Trump yönetiminin Ortadoğu\'ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi, Ortadoğu\'ya kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık\" dedi. \"TÜRKİYE\'NİN SUSMASI DOĞRU DEĞİLDİR YASIMIZI TUTACAĞIZ\" Türkiye\'de, Filistin için 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinde ilişkin Kılıçdaroğlu, \"3 günlük yas ilan edildi. Tarihte aynı coğrafyada yaşadığımız insanların katledilmesi karşısında Türkiye\'nin susması doğru değildir yasımızı tutacağız. Ama asla unutmayacağız; her Filistinli kendi toprağı, bayrağı için mücadele ediyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Filistinli kardeşlerinin sonuna kadar yanında olacaktır. Düşüncelerimiz bugün de yarın da gayet açık ve net. Ortadoğu\'da barışı savunuruz\" dedi. CHP\'nin grup toplantısında, Filistin\'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hakime TORUN-Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA)