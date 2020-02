(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Danıştay'a kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur

Cansel KİRAZ-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL,(DHA) CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Sen dürüst hakim olduğunu düşünüyorsan, onurluysan o görevde bir dakika durma, istifa et ve ayrıl\" bu çağrıyı yaptım. \'İstifa etmiyorum\' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona \'sen onursuz birisin\' deme kararlılığındayım\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi\'ni ziyaret etti. A Blok konferans salonuna gelen Kılıçdaroğlu, \"Hak, Hukuk, Adalet\" sloganlarıyla karşılandı. Kılıçdaroğlu konuşmasına, \"Kobinin kalesidir burası çok sayıda insan alın teri döküyor, emek harcıyor. Siyasiler olarak bize düşen en temel görev emek harcayan herkese yürekten teşekkür etmek. Bizim için alın teri dökmek en temel değerdir\" sözleri ile başladı. \"ALIN TERİ DÖKÜP PARA KAZANAN HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR\" Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Müthat Yümlü\'nün sözlerine atıfta bulunarak, \"Mithat Bey dedi ki; \'Kuvvetler ayrılığı gerekiyor\'. Evet kuvvetler ayrılığı ve demokrasi. Bir ülkede güvenle üretim yapmak için herkesin can ve mal güvenliğinin olması lazım. Can ve mal güvenliğinin teminatı hukuktur. Bugün Türkiye\'de açık ve net söylüyorum ister esnaf ister çiftçi olsun, ister emekli olsun alın teri döküp para kazanan hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Neden can ve mal güvenliği yoktur? Can ve mal güvenliğinin olması için yargının bağımsız olması lazım. Vatandaş bir haksızlığa uğradığında gidip mahkemeye başvuracak. Eğer yargı siyasi otoriteden talimat alıyorsa adalet sağlanamaz. Biz cumhurbaşkanının tarafsız olmasını isteriz her zaman. Anayasada da o yazar. Cumhurbaşkanı niçin tarafsız olmalıdır? Nedeni şudur; eğer cumhurbaşkanına hakim tayin etme yetkisi verilmişse, o cumhurbaşkanının tarafsız olma zorunluluğu vardır\" şeklinde konuştu. \"KİMSENİN DANIŞTAY\'I KARALAMAYA HAKKI YOKTUR\" Kılıçdaroğlu \"Daha geçen hafta Danıştay\'dan bir kadın üye, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce aleyhine bir tweet attı ve onu eleştirdi. Bir hakim siyasi liderler karşısında siyasi görüş beyan edemez. Siyasi görüş beyan ediyorsa o kişiye hakim denilemez. O tweeti atan ve daha sonra da silen hakim kardeşime seslendim; Sen eğer onurlu bir hakimsen, dürüst bir hakim olduğunu düşünüyorsan \'Attığım tweet yanlış ama ben Danıştay\'a gölge düşürdüm\' diyorsan, onurluysan, haysiyetliysen o görevde bir dakika durma. İstifa dilekçeni ver ve ayrıl. Bu çağrıyı defalarca yaptım. \'İstifa etmiyorum\' diyor. Etmemekte kararlı. Ama ben de ona \'sen onursuz birisin, haysiyetsiz birisin\' deme kararlılığındayım. Ayrıca o kişi o görevde bulunduğu sürece Danıştay\'a gölge yapıyor. Kimsenin Danıştay\'ı karalamaya hakkı yoktur. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu açıdan çok önemlidir. Kimin suçlu olup olmadığına esnaf, gazeteci, sanayici karar veremez. Kimin suçlu olup olmadığına sadece hakim karar verir. Eğer hakim siyasi kişiliğini öne çıkarmışsa, o hakim olmaktan çıkmıştır artık\" ifadelerini kullandı. KILIÇDAROĞLU, SALONDAKİ KATILIMCILARDAN SÖZ İSTEDİ Kılıçdaroğlu, esnafın sadece hukukun üstünlüğü anlamında sorunu olmadığını belirterek, \"Bir kira stopajı belası vardır esnaf kardeşlerimizin başında. O kira stopajı belasını allahın izniyle Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, millet ittifakı ve parlamentoda çoğunluğu sağladığında bunu kaldıracağız\" dedi. Kılıçdaroğlu\'nun konuşması esnasında salondan \'Başkan Muharrem İnce\' seslerinin yükselmesi üzerine \" Slogan atmak güzel bir şey ama slogandan yapacağımız çok önemli bir şey var. Ayın 24\'ünde hep beraber bütün komşularımızı, akrabalarımızı alarak sandığa gitmek zorundayız. Demokrasi için hep birlikte sandığa gideceğiz söz mü?\' dedi. Salondaki katılımcılar \'Söz\' şeklinde yanıt verdi. \"KÜÇÜK ESNAFIN BÜYÜK SORUNLARI VAR\" Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: \"Taksi şoförünü sorunu var, servisçilerin, taksicilerin sorunu var. Bu sorunları çözmenin tek adresi var. O adresin adı; Cumhuriyet Halk Partisi\'dir. Özellikle küçük esnafın büyük sorunları var. Zincir mağazalarla rekabet edemiyor. 7 binin üzerinde zincir mağaza var. Bir küçük esnaf bu zincir mağazalarla nasıl rekabet edecek? Gittiğim yerde zincir mağazalarla sorunumuz var, engelleyin diyor. Sen zincir mağazalarla, AVM\'lerle esnafın boğulmasını istemiyorsan adresin bellidir. Hükümetin görevi devletteki liyakat sistemini korumak ve kendi politikalarına göre ülkeyi yönetmektir. Eğer hükümet, \' Ben devlet olacağım\' diyorsa orada liyakat biter\" CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri M.Akif Hamzaçebi, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun katıldığı program basına kapalı olarak devam etti.