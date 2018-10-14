(Görüntülü) Kıbrıs Sanat Müzesi KKTC'nin özet uygarlığını anlatıyor

LEFKOŞA, (DHA) – KIBRIS Modern Sanat Müzesi’ne bağlı ve aynı anda birden çok serginin açılabileceği, dört galeriye sahip olan Sanat Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde kuruldu. Müze ile ilgili olarak DHA\'ya konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk, \"Sanat müzesinin KKTC\'nin özet bir uygarlığını anlattığını\" söyledi.





Müzenin Kıbrıs Türkü\'nün neler yaptığının bir aynası, vitrini olduğunu ifade eden Hastürk, \"Burada sadece KKTC\'den değil, bir çok ülkeden eserler de var\" dedi. Müzenin özellikle gençler ve öğrenciler için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Hastürk, \"Tüm halkımızı müzemizi ziyarete davet ediyoruz\" dedi.





Sanatsal üretim sürecini toplumun günlük yaşamının bir parçası haline getirmek için kurulan sanat merkezi, 16 Ekim’de Feryal Sükan’nın Retrospektif sergisi ile kapılarını açacak. Daha sonra ise 29 Ekim’de tarihinde Mustafa Hastürk’ün, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.





AYNI ANDA BİRDEN ÇOK SERGİ AÇILABİLECEK





Dört adet sergi salonuna sahip sanat merkezinde, sadece resim değil, heykel, fotoğraf, plastik ve diğer sanat dallarından oluşan sergiler de yer alabilecek. Aynı anda birçok serginin açılabileceği sanat merkezi 4 farklı galeri mekanı ile hizmet verecek. Dört kişisel veya karma serginin aynı anda açılabileceği fiziki bir yapıya sahip olan sanat merkezi 2 veya tek sergi kurgulayabilme hareketliliğine de sahip olacak.





GENÇ SANATÇILARA DESTEK VERİLECEK





Sanat Merkezi ile yurtdışından ve Kıbrıs Türk sanat tarihinde yerini almış sanatçılar ile sanat dünyasında genç yeteneklerin sergilerinin sanatseverlerle buluşmalarını sağlamak, özellikle genç sanatçılara destek vermek, ülkede bir sanat piyasasının oluşmasını sağlamak amaçlanıyor.