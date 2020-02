(Görüntülü) KHAS Üniversitesi'nin "açık dersi" her yaştan insanı bir araya getirecek

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has (KHAS) Üniversitesi\'nin geçen sene birincisini düzenlediği \"açık ders\" programı bu yıl da her yaştan insanı bir araya getirecek. 8 Kasım Perşembe günü başlayacak derslerle katılımcılar 7 hafta boyunca 7 farklı fakültenin akademisyenlerinden dersler alacak. Kadir Has Kampüsünde düzenlenecek dersler bu yıl \"Hayal, Gerçek, Bilim, Toplum ve Hukuk\" başlığı altında işlenecek. 8 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 7 hafta boyunca devam edecek derslerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek, isteyen öğrencilere ise tavsiye mektubu yazılacak. 7 farklı fakülteden akademisyenleri bir program altında birleştirecek derslerin en önemli özelliği ise herkese açık ve disiplinlerarası bir içeriğe sahip olması. \"HER YAŞA HİTAP EDEN KONULAR VAR\" Program kapsamında birçok dersin bir arada verileceğini belirten Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, \"Çünkü insanın beyni birçok şey yapmak istiyor. Fizik öğrendikten sonra gidip basketbol izlemek veya oynamak istiyor. Kendisini böyle dengeliyor, ayarlıyor ve güç kazanıyor\" dedi. 7 fakülte tarafından bu dersin verileceğini söyleyen Prof. Dr. Berker bu fakülteleri, \"Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi\" şeklinde sıraladı. Herkese açık bu derslerin içinde her yaşa hitap eden konular olduğunu dile getiren Prof. Dr. Berker, derslerin üst seviyede hocalar tarafından verileceğini belirtti. \"BU ÇEŞİTTLİLİK HER ÖĞRETİM ÜYESİNİN HAYALİDİR\" Derslerin 8 Kasımdan itibaren her Perşembe günü 20.00-22.00 saatleri arasında olacağını ifade eden Prof. Dr. Berker, \"Geçen dönem de bir açık ders verdim, bu dönemde yine bir ders veriyorum. Geçen dönemki derste en yaşlı öğrencim 1954, en genç öğrencim ise 2002 doğumluydu. Çok da keyifli bir ders oldu. Her sektörden, her kesimden birçok öğrenci geldi. Bu çeşitlilik daha da güzel oluyor. Bu ortam her öğretim üyesinin hayalidir. Bu derslerle de 7 öğretim üyemiz bu hayalini gerçekleştirecek\" diye konuştu. 7 hafta sürecek derslerin programı şu şekilde; Birinci hafta \'Aşkın Kimyası, Kimyanın Aşkı\' - Biyoenformatik ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Yelekçi İkinci hafta \'Kentin Mimarisi, Kültürü ve Geleceği\' - Rektör Yardımcısı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem Üçüncü hafta \'Sanatta ve Siyasette İletişim\' - NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman Dördüncü hafta \'İdare ve Modernite\' - Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilay Arat Beşinci hafta \'İş ve Kişisel Hayatta Başarılı Markalama ve Pazarlama\' - İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Mengüç Altıncı hafta \'Siber Yüzyılda Karar ve Savunma Stratejileri\' - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Bıçakcı Yedinci hafta \'Olasılık ve İstatistik: Belirsizlikle Akıllıca Çalışmak\' - Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu