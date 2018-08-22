(Görüntülü) Kenan Doğulu Marmaris'te tatilcileri coşturdu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde sahneye çıkan pop müziğin sevilen seslerinden Kenan Doğulu, tatilcileri coşturdu. Kenan Doğulu, Kurban Bayramı\'nda Marmaris Amfi Tiyatro\'da \'Yaz konserleri\' kapsamında hayranları ile buluştu. Doğulu, sahne öncesi Instagram hesabında \"Sanat ve sanatçıya sahip çıkan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ı gönülden kutlarım\" mesajı paylaştı. CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, eşi Sevgi Acar ve ilçe protokolünün tam kadro katıldığı Kenan Doğulu konserini yaklaşık 4 bin kişi izledi. Doğulu, çoğunlukla eski parçalarını seslendirdiği sahnede danslarıyla da büyük ilgi gördü. İki saat sahnede kalan Doğulu, eski ve yeni albümündeki 22 şarkılık hareketli repertuvarıyla izleyicileri bir an olsun yerinde oturtmadı. Şarkıcı, konserini \"Yaparım Bilirsin\" isimli parçasıyla tamamladı. Doğulu, konserin sonunda uzun süre alkışlandı. Kenan Doğulu, hayranlarını kırmayıp, kuliste birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.