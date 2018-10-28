(Görüntülü) Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen (57) ile tarih öğretmeni eşi Aytekin Sözen\'in (60) hayvan kemiklerini minyatür resimle birleştirip ortaya çıkardıkları baston, kılıç, tespih, kalemlik, anahtarlık, saç tokası, yüzük ve kolye gibi çeşitli süs eşyaları, ilgi görüyor. Tarih öğretmeni Aytekin Sözen 4 yıl önce resim öğretmeni eşi Nesibe Sözen ise 3 yıl önce emekli oldu. Emeklilik sonrası arayışa giren 2 çocuklu çift, Nesibe Sözen\'in emekliliği öncesi uzun bir süre uğraş verdiği kemik üzerine boyama işini yapmakta karar kıldı. Sözen çifti, kemikleri sanata dönüştürmeye başladı. Yaptıkları iş çevrede yoğun ilgi uyandırınca, karı-koca atölye açtı. Kasaplardan topladıkları kemikleri işleyen ve minyatür resimle birleştiren çift, dikkat çeken eserler ortaya çıkardı. Kemikten baston, kılıç, tespih, kalemlik, anahtarlık, saç tokası, yüzük, kolye ve çeşitli süs eşyaları yaptı. Yaptıkları yüzlerce çeşit eseri ise sergi açarak beğeniye sundu. Çift, ilgi çeken işin meraklıları da çıkınca, özellikle kadınlara yönelik kurs vermeye başladı. İşini keyifle yaptığı anlatan Nesibe Sözen, \"Öğretmenlik yaptığım yıllarda, 20 yıl boyunca, kemik üzerine minyatür resimler çiziyordum. Çok sevdiğim bir işti. Emekli olunca tekrar bu işe yöneldim. Eşim, \'Bu işi düzenli yapalım\' dedi. Minyatür sanatı, bizim geleneksel sanatımızdır. Öylece bir atölyeye yönelmiş olduk. 10 ay öncede atölyeyi birlikte açtık ve çalışmaya başladık. Kemiklerin işlemesi ve üzerlerine resim çizmesi, boyanması tamamen bana ait. Bu işi keyifle yapıyorum. Kemik çok güzel bir malzeme. Üzerinde çok rahat düzeltme, şekillendirme ve istediğiniz her türlü boyayı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Elde ettiğimiz kemiğin son noktasına kadar hepsini değerlendiriyoruz. İnce işçiliği var. Şu an sipariş üzerine yapıyoruz\" dedi. Aytekin Sözen ise \"Kasaplardan kemik almak daha sonra o kemikleri işlemek, temizlemek, marangoza götürüp kestirmek, doğramak ve onları bir şekle dönüştürmek tamamen bana ait. İkimiz birlikte güzel işlere imza atıyoruz\" dedi.