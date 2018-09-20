T24 LogoT24 Logo
Magazin

(Görüntülü) Kemer'de Inna rüzgarı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, yeni saç şekli ve kıyafetiyle ilgi çekti

20 Eylül 2018 14:25

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, yeni saç şekli ve kıyafetiyle ilgi çekti. Kemer\'in Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, güzelliğinin yanında yeni saç modeli ve giydiği kıyafetle ilgi odağı oldu. Türkiye\'de verdiği konserlerinde Türkçe konuşmaya dikkat eden Inna, yerli ve yabancı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, hemen her konserinde olduğu gibi Ajda Pekkan\'ın \'Yaz yaz yaz\' adlı şarkısını da Türkçe söyledi. Hayranlarının tüm parçalarına eşlik ettiği Inna tam not aldı. Yerli ve yabancı hayranları da ellerinden düşürmedikleri cep telefonlarıyla Inna\'nın görüntü ve fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHAANTALYA KemerRixos Sungate OtelRumenInnaKemer Beldibi Mahallesi Rixos Sungate OtelTürkiyeTürkçeYaklaşıkAjda PekkanHayranlarınınYerli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24