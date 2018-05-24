(Görüntülü) Karamollaoğlu: Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAADET Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, doların artışı ile ilgili ortaya atılan senaryolar üzerine, \"Dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60\'a 3.70\'e inecekmiş. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58\'le 4.60\'la 4.70\'le bitmeyecekmiş 7\'ye 8\'e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez\" dedi. Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Sakarya\'da bir otelde sosyal medya üzerinden \'Değiştir Sakarya\' hashtagiyle ilk kez canlı yayında soru-cevap şeklinde gerçekleşen \'E-miting\' düzenledi. Karamollaoğlu, ilk olarak partililere hitap ederken daha sonra eline bir tablet alarak vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevapladı. Dolar için düşeceği ve yükseleceği yönünde iki ayrı senaryo üretildiğini belirten Karamollaoğlu, \"Dolar aldı başını gidiyor. Ne zaman duracağını bilemiyoruz. Şimdi senaryolar üretiliyor efendim dışarıdan 30 milyar dolar getirilecekmiş, dolar şimdi seçime kadar adım adım 3.60\'a 3.70\'e inecekmiş, bakın gördünüz mü biz başımıza böyle bir çorap örülmeye kalkıldığında bununla nasıl mücadele edip başarı kazanıyoruz diye de millete nota verecekler. Öbür taraftan daha korkunç senaryolar bu iş 4.58\'le 4.60\'la 4.70\'le bitmeyecekmiş 7\'ye 8\'e kadar Allah muhafaza çıkacak ülke ekonomisi felç olacakmış. Bunun üstesinden de kimse gelemez diyorlar. Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez\" dedi. \'KENDİNDEN ŞİKAYET EDEN İKTİDAR BAŞKA YERDE GÖRÜLMEDİ\' Karamollaoğlu, seçimin daha ağır faturalar çıkmaması için erken yapıldığını kaydederek, \"Bu seçim eğer birkaç ay daha gecikseydi bugün aslında ilk emarelerin görmüş olduğumuz dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edecek, hükümet ayakta kalma imkanını kendisinde bulamayacaktı. Bu kadar acele edilmesinin sebebi sadece alınacak acı reçeteleri biraz geciktirmekten ibaret. Çıktılar bu sıkıntıların içinde bol vaatlerde bulunmaya başladılar. Bugünkü iktidar gibi kendinden şikayet eden başka hiç bir partiye dünya tarihinde rastlanmamıştır. Nereye giderseniz gidin hep aldatıldık, yanlış yaptık, milletimizden özür diliyoruz, Allah bizi affetsin, şuraya ihanet ettik. Yeter yahu eğer bu kadar yanlış yapmaya siz meyilseniz bundan sonra bu işi düzelteceğinizin emaresini bile görmek isterken göremiyoruz\" diye konuştu. Karamollaoğlu, parti olarak medya ambargosuyla karşı karşıya oldukları için sosyal medyayı kullandıklarını belirterek, \"Bize bir ambargo uygulanıyor medyada bunun için biz de bu konuya çok açıklık net bir cevap olsun diye şu ifadeyi kulandık, \'medya padişahınsa sosyal medya bizimdir.\' İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin çok daha fazlasına ulaşmış bulunuyoruz. Böyle bir yönetim tarzı dünyada yok. Ben bazı kelimeleri böyle ölçerek kullanıyorum. Bu nereye götürür bizi. Diktatörlük kelimesini kullanmak istemiyorum ama ister istemez diktaya eğilimi vardır bu sistemin\" dedi. Karamollaoğlu, 15 Temmuz\'la ilgil yürütülen soruşturmada gereken derinliğe inilemediğini kaydederek, şöyle konuştu: \"Bugün ülkemizde iyi bir mücadele var bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz, bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Milletimizin cesaretiyle bu kalkışma engellendi, bastırıldı. Bunu hükümet tek başına kendisine mal etmek istiyor ama bu aslında milletimizin gösterdiği şecaatle, basiretle ilgili bir konudur. Bunun arkasından bu mücadele bu kalkışmanın köküne inilemedi. İnilmiş olsa zaten OHAL kalkar. Hala OHAL\'le yönetiliyor ülkemiz, üstelikte seçime giderken. Bu kalkışmayla ilgili en ciddi mücadeleyi biz yaparız. Bu örgütle bizim hiç bir alakamız olmadığını dünya alem biliyor.\"