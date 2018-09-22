(Görüntülü) Kanser hastalarına, 'sanal gökyüzü'yle moral

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının çektiği fotoğraflarla, kentteki kemoterapi merkezinde tedavi gören hastalara moral vermek için \'sanal gökyüzü\' oluşturuldu. Proje kapsamında, fotoğraflar kemoterapi merkezinin duvarlarına asıldı. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, THY Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği\'nin ortaklaşa hazırladığı proje, ilk kez Rize\'de hayata geçti. Pilotların çektiği gökyüzü fotoğrafları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi duvarlarına monte edildi, \'sanal gökyüzü\' oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Rize\'deki kemoterapi merkezinde yapılan bu çalışmanın Türkiye\'de ilk olacağını belirtti. Türkyımaz, \"Kemoterapi süreci uzun bir süreç gerektiriyor. Kemoterapi gören hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik ve fiziksel değişiklikler oluyor. Bu ortama girdiklerinde hastane ortamı değil de daha rahat bir ortamda tedavi görmelerini amaçladık\" dedi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ise günde 250 kanser hastasının il dışına çıkmasını engellediklerini kaydederek, \"Kemoterapi hastalarının tedavi etkinliğine fayda sağlaması açısından bu manevi projeyi çok destekliyoruz. THY pilotları tarafından çekilen yaklaşık 40 adet fotoğrafın merkezimizin duvarlarına asılmasıyla bu projeyi gerçekleştirdik\" diye konuştu. PROJE 81 İLDE UYGULANACAK Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Eda Küçüktülü, projeye bir hastanın vesilesiyle başladıklarını anlatarak şöyle dedi: \"Erken tanının da anlamını çok iyi biliyordu. O yüzden çok fazla imkanı olduğundan İstanbul ve Ankara illerine çok fazla uçuşlar yapıyordu. Tedavi aşamasında moral ve motivasyonunu hiç bozmadı. Bunu da uçuşlara bağlıyordu. Gökyüzünü görmenin ona çok iyi geldiğini söylüyordu. Bu düşünceden yola çıkarak hastaların kemoterapi alırken boş duvarlara bakmak zorunda kalmaması için bu fotoğrafları yerleştirdik. Türk Hava Yolları\'nın pilotları bizler için fotoğraflar çekti. O fotoğraflarla da burada sanal gökyüzü oluşturmaya çalıştık. Rize\'yi ilk pilot yer seçtik. Bu projeyi 81 ilde uygulayacağız.\"