(Görüntülü) KAFFED'den Akşener'e ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - KAFKAS Dernekleri Federasyonu (KAFFED) heyeti, \'Çerkez sürgünü\'nün yıl dönümü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener\'e Çerkez şalı ve kamçı hediye edildi. KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ve beraberindeki heyet, \'büyük Çerkez sürgünü\'nün 154\'üncü yıl dönümünde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener\'i ziyaret etti. Akşener, heyete, ziyaretleri dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtip, teşekkür etti. KAFFED Genel Başkanı Aslankaya, Çerkezlerin aile bağlarına, geleneklerine çok düşkün olduğunu dile getirerek, \"35 yıldır kaynanası ile yaşayan en iyi gelinlerimizden bir tanesisiniz. Bu ülkenin siyasi ikliminde böyle çoğulcu, herkese kucak açan bir siyasi parti oluşumundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Umarım, arzu ettiğiniz her şeyi başarırsınız\" dedi. Ziyaret sonunda Başkan Aslankaya tarafından Meral Akşener\'e, Çerkezlere ait, elde işlenmiş kamçı ve şal hediye edildi. Akşener, hediye için teşekkür ederek, \"Çok hoş bir şey bu, muhteşem\" diye konuştu.