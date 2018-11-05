(Görüntülü) İznik'te bulunan mozaikli lahdi çıkarmak için çalışmalar sürüyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde 3 hafta önce arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve Kraliçe Nikaia\'ya ait olduğu değerlendirilen lahdin gün yüzüne çıkarılması için üzerindeki mozaik tabakanın kesilmesine devam ediliyor. İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3\'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek koruma altına alındı. Geçen 15 Ekim Pazartesi günü, Roma Dönemi\'ne ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan nekropol olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü\'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı. Kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Lahdin, İznik\'e adını veren Kraliçe Nikai\'ya olduğu değerlendiriliyor.