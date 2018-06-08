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Eğitim

(Görüntülü) İzmit'te öğrencilerin karne mutluluğu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını aileleriyle paylaştı

08 Haziran 2018 18:57

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Öğretmenleri, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. İzmit Ulugazi İlkokulu öğrencileri karnelerini alırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Okul bahçesinde yapılan törenin ardından sınıflarına alınan öğrencilere, öğretmenleri karnelerini verdi. Öğretmenlerinin yaz tatili boyunca kitap okuması tavsiyesinde bulunduğu öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra aileleriyle kucaklaştı. Karnesini almaya annesi Aylin Sever ile birlikte gelen 2-F sınıfı öğrencisi Betül Sever, yıl boyunca çok çalıştığını ifade ederek, \"Yıl içerisinde çok çalışarak iyi bir karne aldım. Diğer dersleri de seviyorum ama en çok matematik dersini seviyorum. İyi bir karne aldığım için sevinçliyim\" dedi. Yaz tatillerinde boş zamanını kitap okuyarak değerlendirmek istediğini söyleyen 2-F Sınıfı öğrencisi Selin Çokyaşar ise \"Karnem çok iyi, derslerime de çok çalışmıştım. Yaz tatilinde dinleneceğim, dinlenirken de kitap okumayı ihmal etmeyeceğim\" diye konuştu.

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