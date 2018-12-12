(Görüntülü) İYİ Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nde (2)
CHP HEYETİ, İYİ PARTİ’DE
İYİ Parti heyetinin CHP ziyaretinin ardından, CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, yerel seçim ittifak görüşmeleri için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi
12 Aralık 2018 20:35
CHP HEYETİ, İYİ PARTİ’DE
İYİ Parti heyetinin CHP ziyaretinin ardından, CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, yerel seçim ittifak görüşmeleri için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi.
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