(Görüntülü) İtfaiyeciliği temelden öğreniyorlar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Türkiye genelinde sadece 12 okulda yer alan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı, Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (EML) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı\'nda bu yıl ilk mezunlarını verecek. 2015 yılından bu yana eğitim verilen bölümün öğrencileri yangınla mücadele konusunda temelden eğitim alıyor. Teorik ve uygulamalı olarak geleceğin itfaiye ve arama kurtarma personelini yetiştiren Gazi EML\'de öğrenciler Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün destekleriyle meslek sahibi oluyor. Temelden eğitim alarak gelecekte iyi birer itfaiye personeli olmayı hedefleyen 73 öğrenci, insan hayatının yangın esnasında nasıl kurtarılması gerektiğinden, yangına nasıl müdahale edileceğine kadar eğitime tabi tutuluyor. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün destekleriyle okul bahçesinde yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, itfaiye personeli tarafından öğrencilere uygulamalı öğretiliyor. \'BU SENE İLK MEZUNLARIMIZI VERECEĞİZ\' 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü\'nün açıldığını belirten okul müdürü Mehmet İvecen ise bölüm ile alakalı olarak şu bilgileri verdi: \"Biz bu bölümü açtığımızda 7 ilde vardı. Meslek liselerinin günümüzde öneminin artırılması spesifik özel bölümlerin açılmasıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Daha önce okulumuzda Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü açılmıştı. Yeni gelişmekte olan itfaiyecilikle ilgili bir alan açmak için girişimde bulunduk. AFAD, Afyonkarahisar Belediyemiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün destekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikiyle bu alanla ilgili müracaatımızı yaptık. Bakanlığımız tarafından kabul gördü ve 2015 yılında eğitime başladı. Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz.\" İŞE ALINMALARDA ÖNCELİK İtfaiye personeli olarak eğitimli kişilerin ilgili kurumlara işe alınmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Mehmet İvecen, \"Her sınıf seviyesinde öğrencimiz var. 10, 11 ve 12\'nci sınıflarda öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğümüzün desteğiyle eğitim ve öğretimlerimizi uygulamalı gerçekleştiriyoruz. Oldukça üst düzeyde eğitim vermeye çalışıyoruz. Belediyeler itfaiye teşkilatlarına eleman alırken öncelik söz konusu olacak. Organize sanayi bölgeleri ve havalimanlarındaki itfaiye teşkilatları gibi iş alanları mevcut\" diye konuştu. \'İTFAİYECİ OLMAK BENİ GURURLANDIRIYOR\' İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı 10\'uncu sınıf öğrencisi Muharrem Tutar, itfaiye alanını kendisinin seçtiğini ve bu bölümün gelecekte iş bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceği bir alan olduğunu ifade ederel, \"Bu bölümü seçmemin nedeni önünün açık olması. Kimsenin seçmediği bir bölüm. Hem yetişmiş elemana ihtiyaç var ve hizmet için seçtim. Eğitimlerimizi en iyi şekilde almaya çalışıyoruz. AFAD\'a giderek arama kurtarma eğitimi alıyoruz. İtfaiyeci olmak beni gururlandırıyor\" dedi. \'İNSANLARA YARDIM EDECEĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ\' Öğrencilerden Onurcan Sarıkaya da bölümü isteyerek seçtiğini anlatırken, şunları söyledi: \"Burada uygulamalı olarak yangınlara müdahale eğitimi alıyoruz. Ayrıca AFAD\'a gidiyoruz. Bu bölüm sayesinde insanlara yardım edeceğimiz için mutluyuz. İtfaiye ekipleri gelerek burada yangınlara müdahaleyi gösteriyor. Bizler de onları dinleyerek en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Ben AFAD\'ı istiyorum. Arama kurtarma olduğu için.\"