(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL, (DHA)- AKADEMİK hayata 2015-2016 eğitim öğretim yılında merhaba diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Üniversitesinin Silivri\'de yer alan kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Hüseyin Afşin Balcı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Hüseyin Afşin Balcı, \"Sizler bizim ilk mezunlarımızsınız. Bundan sonraki iş hayatınızda İstanbul Rumeli Üniversite\'nin ayrıcalıklarını yaşayacaksınız. Buradan ayrıldıktan sonra da arkadaşlarınızla olan bağınızı koparmayın. Çocukları için büyük fedakarlıklar yapan ailelere de seslenmek istiyorum. Çocuklarınız sizi mahçup etmedi ve bugün mezun olarak sizleri gururlandırdı\" dedi. \"GENÇLER BİZE SADECE AİLELERİNİN DEĞİL MİLLETİMİZİN DE EMANETİ\" İlk mezunlarını verdikleri için çok gururlu ve heyecanlı olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Salih Aynural, \"Biz genç ve dinamik bir üniversiteyiz. Okul olarak dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmek için nitelikli eğitimle yetişmiş öğrencilere sahip olmamız gerektiğini biliyoruz. İyi öğrenciler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gençleri sadece ailelerinin değil milletimizin emaneti olarak da gördük. Mezun olan tüm öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Son olarak size tavsiyem hayatınızın her alanında empati yapın böylece sorunları daha çabuk çözeceğinizi göreceksiniz. Ve kapımızın size her zaman açık olduğunu unutmayın\" diye konuştu Okulu birincilikle tamamlayan anestezi programı mezunu Ebru Kaya tarifsiz duygular içinde olduğunu söyleyerek ailesini gururlandırmanın ve yeni bir hayata adım atacak olmanın heyecanı içinde olduğunu ifade etti. Çocuk gelişimi bölümünden mezun olan Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Nazlı Ceyda Doruk ise, bundan sonraki hedeflerini bölümünü 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak ve üniversitesinin adını iyi yerlere taşımak olduğunu dile getirdi. MEZUNİYET COŞKUSU FATMA TURGUT KONSERİYLE DEVAM ETTİ Açılış konuşmalarının ardından diplomalarını alan öğrenciler, tören sonunda keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu her birlikte yaşadı. Öğrenciler törenin ardından şarkıcı Fatma Turgut konseriyle eğlenceli saatler geçirdi.