(Görüntülü) 'İstanbul Muhafızları' ekibi Bursalılarla buluştu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'ya gelen \'İstanbul Muhafızları\' filminin oyuncuları, sinemaseverlerle buluştu. Çocuklar, filmin oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.



5 Ekim\'de vizyona giren ve izleyicilerin beğenisini kazanan \'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi\' sinema filminin oyuncuları Bursa\'da hayranlarıyla buluştu. Bir AVM\'de gerçekleşen buluşmaya oyuncular Ali Uyandıran, Lemi Filozof, Funda Güray, Merve Sevin, Ziya Çiçek ve Berk Yaparel katıldı. Hayranlarını filme davet eden oyuncular, daha sonra sinemaları gezerek izlecilere \'keyifli seyirler\' diledi.



Genç oyuncu Funda Güray, İstanbul Muhafızları\'nın markalaştığını belirterek, \"Çizgi filmi var ve çocukların hemen hemen hepsi İstanbul Muhafızları\'nı tanıyorlar. Biz de bu hikayeye dahil olduk. Çok mutluyuz. İstanbul Muhafızları aslında İstanbul\'un güzelliklerini barındıran, kültürel ve tarihi değerlerini çocuklara aktarmaya çalışan, bir amacı olan çizgi film\" dedi.



Filmin çocuklara güzel bilgiler verdiğini dile getiren oyunculardan Merve Sevin ise \"İnternet çağında olduğumuz için çocuklara ulaşmanın birçok güzel yollarından bir tanesi sinema. Böyle bir projenin içerisinde yer aldığım için çok büyük gurur duyuyorum. Şahane bir ekip vardı, çekimlerimizden sonra da uzun süre animasyonlar yapıldı, arkamızda çok güçlü bir ekip var. Biz çok mutluyuz, izleyenlerin de çok büyük keyif alacağından eminiz\" diye konuştu.



Aynı zamanda Bursalı olan sanatçı Ali Uyandıran da memleketinde olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtirken, filmin diğer oyuncularından Lemi Filozof da İstanbul Muhafızları\'nın gerçek ve animasyon karakterleri bir arada uyarlayan film olduğunu söyledi.

