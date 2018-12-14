(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'na Sivas'tan 'yazılım' desteği

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Cumhuriyet Teknokent içerisinde yerli bir firma tarafından oluşturulan 80 kişilik ekip, İstanbul Havalimanı\'nın Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımına destek veriyor.



76,5 milyon metrekarelik alana yapılan ve 29 Ekim\'de açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı\'na Sivas\'tan yazılım desteği veriliyor. Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknokent içerisindeki özel ve yerli bir firma tarafından oluşturulan, bilgisayar ve bilişim bölümlerinde eğitim gören veya mezun durumdaki tamamı Sivaslı üniversite öğrencisi olan 80 kişilik ekiple dünyanın en büyük havacılık üssünün kurumsal yazılımına katkı sağlanıyor. Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300\'den fazla yere uçuş imkanı sunacak olan İstanbul Havalimanı\'nın kurumsal olarak verilen yazılım desteği; finans, iş zekası, lojistik, insan kaynakları, bütçeleme, raporlama ve faturalandırmaya kadar havalimanının tüm süreçlerini kapsıyor. Tamamı yerli sermaye ile faaliyet gösteren firma ayrıca Merkez Bankası ve Emlak Konut gibi ülke genelindeki birçok devlet bünyesindeki kurumlara da yazılım desteği veriyor.



\'HEDEFİMİZ ANADOLU\'NUN EN BÜYÜK YAZILIM EKİBİNİ KURMAK\'



Firmanın Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Osman Gün yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ülke genelinde yazılım ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Gün, \"Firmamız Türkiye\'nin ilk 3 firması arasındadır. Yüzde 100 Türk sermayeli bir firmayız. Sivas yatırımımızı 2009 yılından itibaren gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2011 yılında ise Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu yıl ki hedefimiz Anadolu\'nun en büyük yazılım ekibini kurmak. Şuan da 80\'e yakın yazılım danışmanımız bulunmakta\" dedi.



\'İSTANBUL HAVALİMANI\'NIN YAZILIMINA DESTEK VERİYORUZ\'



Firmanın kurumsal yazılım desteği verdiği kurumlar hakkında da bilgi veren Gün, \"İstanbul merkezimizin prestij projelerinden 3\'üncü Havalimanı Projesi ile Emlak Konut ve Merkez Bankası\'na Sivas ekibimizce destek vermekteyiz. İstanbul\'daki merkezimiz 3\'üncü Havalimanı Projesinin Kurumsal Kaynak Yazılımları (ERP) projesini yürütmektedir. Biz de Sivas\'taki ekibimizle burada yetiştirdiğimiz gençlerle destek vermekteyiz. Cumhuriyet Üniversitesi\'nin bilişim alanındaki öğrencilere eğitim veriyoruz, okulları bittiğinde ise onlara istihdam sağlıyoruz. Bugüne kadar Sivas şubemizden 300\'ün üzerinde öğrenciyi bu sektöre kazandırmış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımıza da hız kesmeden devam etmekteyiz\" ifadelerini kullandı.



Firmada grup yöneticiliği ve teknik liderlik yapan Mesut Ağkuş ise, \"Buradan Cumhuriyetin vizyon projesi olan İstanbul Havalimanı projesine destek veriyoruz. Havalimanının kurumsal kaynak yazılımlarının desteğini sağlayarak; faturalama sürecinden, insan kaynaklarına ve satın alma gibi bütün alanlarını işleyecek, kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.



