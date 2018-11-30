(Görüntülü) İşletme ve pazarlama Maltepe Üniversitesi'nde konuşuluyor

İSTANBUL, (DHA)–MALTEPE Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi’ni gerçekleştiriyor. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli, “Simon Kuznets Kharkiv Ekonomi Üniversitesi ile birlikte dünyada ve Türkiye’de nadir işlenen kongrelerden birini yapıyoruz” dedi. Maltepe Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi (International Congress on Business and Marketing’18 – ICBM) yapılıyor. Dün Marmara Eğitim Köyü Marma Otel İstanbul’da başlayan kongrede uluslararası işletme ve pazarlama konuları ele alınıyor. İşletme ve Pazarlama alanında uluslararası platformda bilimsel çalışma yapan çok sayıda araştırmacı kongrede sundukları bildirilerle, bilgi ve deneyimlerini üniversite öğrencileriyle de paylaşıyor. İki gün süren kongrenin ana başlıkları ise işletme ve yönetim, pazarlama, finans ve ekonomi, sürdürülebilirlik ve yönetim bilişim sistemleri. “ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE ÇOK AÇIK BİR ÜNİVERSİTEYİZ” Kongreye başkanlık eden Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli, “Biz uluslararası işbirliklerine çok açık bir üniversiteyiz. Ve bu işbirliklerini iyi bir şekilde gerçekleştirebilmek için çok çeşitli üniversitelerle iletişim halindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Ukrayna’da Simon Kuznets Kharkiv Ekonomi Üniversitesi ile olan işbirliğimizdi. Ve bunun sonucunda eyleme geçerek bir şeyler yapmayı teklif etmişlerdi. Bunun üzerine dünyada ve Türkiye’de nadir işlenen kongrelerden biri olan işletme ve pazarlamayı aynı anda kapsayan bir kongre yapmayı uygun gördük” dedi. 10 FARKLI ÜLKEDEN KATILIMCILAR “Pazarlamacıların temel amacı farklılık yaratmaktır” diyen Prof. Dr. Telli, konuşmasına şöyle devam etti: “Maltepe Üniversitesi olarak biz bu farklılığı bu kongre ile yaratmak istiyoruz. Aynı zamanda, özellikle eski Türki cumhuriyetlerin ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin akademik gelişmeleriyle ilgili yeterli çalışma ya da haberleşme söz konusu olmuyor. Bu tip toplantılar o yörelerdeki akademisyenlerin de güncel bilgileri bizlerle paylaşmalarını ve farklılıkları bize aktarmalarını sağlıyor. Ama bu tabi ki sadece bu ülkelerle sınırlı değil. 10 ülkeden ve 38 üniversiteden gelen katılımcılarla çok güzel bir başlangıç yaptık. Ayrıca burada araştırmacıların gerçek çalışmalarını doğru bir şekilde aktarabilmeyi sağlamak amacıyla da kongreyi 3 dilli olarak gerçekleştirdik.”