(Görüntülü) İsfanbul Açıkhava'da Simge rüzgârı esti

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - İSFANBUL Tema Park’ın açık hava sahnesinde sevilen şarkıcı Simge sahne aldı. Simge\'yi dinlemeye gelen yüzlerce kişi, sanatçının şarkıları ile doyasıya eğlendi. İki tane proje albümü teklifi geldiğini ve onları değerlendirdiklerini söyleyen Simge, \"Şu an albüme kanalize olmuş durumdayım. Albümdeki parçalarımı kliplendirmek istiyorum\" dedi. \'Mişmiş\' ve \'Yankı\' şarkılarıyla başarılı bir çıkış yapan Simge Sağın, İsfanbul Tema Park’ta gerçekleşen açıkhava konserinde hayranlarıyla bir araya geldi. Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra \'Ben Bazen\' isimli yeni albümünden parçaları da fanlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirerek onlara unutulmaz bir gece yaşattı. İsfanbul Tema Park’ın açık hava sahnesinde yeni ve eski albümünden ‘Ben Bazen, Pes Etme, Aşkın Olayım, Ayrılık Yazması, Kalp Kırmak gibi şarkılarını seslendiren Simge, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle sahneye çıkan Simge, sahne şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı. Bu yazın diğer yazlardan daha zor geçtiğini ifade eden Simge, eylül ayı ile tekrardan toparlanmaya başladıklarını söyledi. Yeni klip çekeceğini belirten sanatçı, bu sebepten heyecanlı olduğunu, kliple birlikte bir hareketlilik beklediğini kaydetti. \"İKİ PROJE ALBÜMÜ TEKLİFİ GELDİ\" İki tane proje albümü teklifi geldiğini ve onları değerlendirdiklerini söyleyen Simge, \"Ama şu an albüme kanalize olmuş durumdayım. Albümdeki parçalarımı kliplendirip onları izlemelerini sağlamak istiyorum. Bu yüzde yoğun bir şekilde çalışıyorum. Konserler yoğun gidiyor. Yaz ortası gibi çok güzel bir açılım oldu. Birçok şehir ve dinleyici ile buluştuk. Devamında da böyle gitmesini istiyoruz\" dedi. \"YILDIZ TİLBE PROJESİ\'NDE OLMAKTAN KEYİF ALDIM \" \'Yıldız Tilbe\'nin Yıldızlı Şarkıları\' projesinde seslendirdiği \'Zaten Aşığım\' isimli şarkıyla 2018\'in hitleri arasına giren Simge, şarkıyı söylemekten dolayı çok keyif aldığını ifade etti. Şarkının klipsiz olmasına rağmen çok sayıda dinleyiciye ulaştığını belirten sanatçı, \'Zaten Aşığım\'a klip çekebileceğinin de müjdesini verdi. Simge sözlerini şöyle sürdürdü: \"Çocukluğumdan beri en severek dinlediğim besteci ve şarkıcı Yıldız Tilbe\'ydi. Bu projenin içinde olmak çok keyif vericiydi.\" KONSER MARATONUNA DEVAM Konser maratonuna devam edeceğini bildiren Simge, \"İstanbul\'da daha sık buluşmalarımız olacak. Menajerlerimiz sürekli konser tarihleri veriyorlar. Orada dinleyicilerle buluşup şarkılarımızı söyleyeceğiz\" şeklinde konuştu. İsfanbul açık hava konserleri 19 Eylül Edis, 20 Eylül Berkay, 22 Eylül Manga, 29 Eylül Mehmet Erdem ve 30 Eylül Derya Uluğ ile devam edecek.