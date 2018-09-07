(Görüntülü) İrem Derici İsfanbul'da sahne aldı

İSTANBUL, (DHA) – İREM Derici, İsfanbul Tema Park’ın konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde 2 saat sahnede kalan Derici, Dantel, Ben Tek Siz Hepiniz ve Dur, Yavaş gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra yeni albümü ‘Sabıka Kaydı’ndan da en yeni şarkılarını özel dans şovları eşliğinde dinleyicilere sundu.





Sahnede 2 kostüm değiştiren İrem Derici\'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edilmesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu. Konser alanının dolduran yüzlerce kişiyle hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. “Biz her sahnemize ilk sahnemiz gibi hep aynı heyecanla çıkıyoruz. Hele ki İstanbul konserleri genelde nadir olduğu için daha bir heyecanlı oluyoruz” dedi.





“EN AZ 6-7 KLİP ÇEKMEK İSTİYORUM”





Yeni albüm süreciyle ilgili konuşan Derici, şunları söyledi:





“Bu sefer benim çok tarzımın dışında bir çalışmaydı. Çünkü bu albümde biraz kendimi serbest bırakmayı istedim. Zaten o geçirdiğim kötü dönemlerin kusması gibi bir şey oldu, bütün şarkılarda hep çemkiriyorum. Genelde beni hep mutlu mesut aşk şarkılarıyla tanıdı herkes. Bu sefer ‘çemkirella’. Ama rahatladım, resmen elemimi kederimi ben de bu şekilde attım. Şimdi yeni klip için ufak tefek toplantılara başladık. Herhalde yeni klip ekim başında yayında olur. Geçen albümdeki gibi yapmayacağım bu sefer, en az bir 6-7 klip çekmek istiyorum. Çünkü hepsi şu geçirdiğim son iki senemi anlatan şarkılar. Sonra üstünden yıllar geçince klip çekmedim diye üzülüyorum”





“SOSYAL MEDYA YORUMLARINA TAKILIRSAK BİZ BİTMİŞİZ”





Albümle ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşan Derici, “Her işimizdeki gibi aşık olan da oluyor, nefret eden de; göklere çıkaran da oluyor kenefe atıp üstüne sifonu çeken de oluyor. Bu her zaman böyle. Queen, Bohemian Rhapsody’i yaptığında da böyleydi. O yüzden zaten oturup da sosyal medya yorumlarına takılırsak biz bitmişiz” dedi.





“BEN HACKER’LARI YOLA GETİRİYORUM”





Sosyal medyadan kendisine atılan mesajlarla ilgili konuşan Derici, “Beni işletmek kolay mı sence? Ben hacker’ları yola getiriyorum. Şimdi böyle dedim diye bütün hacker’lar bana saldırır. Mesela mesaj atıyorlar, ‘şuna tıkla’ filan diye, ‘hadi oradan’ diye yazıyorum, ‘abla sen de cin çıktın’ diyorlar” ifadelerini kullandı.





Sanatçı Edis ile aralarında geçen evlilik teklifi konusu hakkında da konuşan Derici, “Çok sevdiğim çok eski arkadaşım. Biz arada böyle atışıyoruz, geyik yapıyoruz” dedi.





“BİR ‘TROLL’ OLARAK DÜNYAYA GELDİM”





Hayatını mizah üstüne yaşadığını belirten Derici, “Ben bu sektöre gireli altı yıl oldu. Ben hayata 1987 yılında bir ‘troll’ olarak geldim. Yeni beni ciddiye alıp üzerinde saatlerce konuşup iki gün ‘trending topic’te tutmak istiyorlarsa buyursunlar tutsunlar. Başkasının özgürlük alanını kısıtlamadıkça ya da başkasının aleyhine bir durumda olmadıkça ben istediğim gibi yaşar ya da istediğimi söylerim. Kimisi eleştirir kimisi sever. Biraz şakaya kapılarımızı açalım. Bir de ‘hadi beni kendine 10 günde aşık et’ diye meydan okuma başlattılar. Ama ben herkesi değil, kendi istediğimi aşık ediyorum” diye konuştu.





“BİRİLERİ BENİM İÇİN ÇABA SARF ETSİN”





“Zaten şu an aşk maşk yok” diyen Derici, “Öyle bir planım programım da yok. Artık zaten ben planlamayayım, ben aşık etmeyeyim. Birileri benim için çaba sarf etsin derdindeyim” şeklinde konuştu.





Artık kendini olduğu gibi kabul ettiğini belirten Derici, “İlgi odağı olmayı seviyorum, hep seviyordum. Bu bir hastalık mı, kusur mu kim bilir. Ama ben buyum, kendimi kabullendim. Herkese de tavsiye ediyorum. Sevin kendinizi, sevişin kendinizle” dedi.





İREM DERİCİ’DEN KEYTAR ŞOV





İsfanbul Açıkahava konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Derici, sahnede ilk kez keytar çalarak büyük bir sürpriz yaptı. Bitmeyen enerjisini müzikle birleştiren Derici, keytarla yaptığı show ile uzun süre alkışlandı.





KONSERLER EYLÜL AYI BOYUNCA DEVAM EDİYOR





Vialand markasını yenileyerek yoluna yeni ismiyle devam eden İsfanbul’da, açıkhava konserleri Eylül ayı boyunca devam edecek. 10 bin kişilik etkinlik alanında 12 Eylül’de Buray, 13 Eylül’de Rubato, 19 Eylül’de Edis ve 20 Eylül’de Berkay sevenleriyle buluşacak.





Kapı açılış saati 18.30 olan konserler, saat 20.00’de başlıyor. Konser biletleri İsfanbul’un internet sitesi üzerinden veya İsfanbul Tema Park gişelerinden alınabiliyor. Tema parkın yıllık üyelik kartı ‘YesClub’ı alanlar ise tema parka sınırsız giriş hakkının yanı sıra konserleri ücretsiz olarak izleyebiliyor.