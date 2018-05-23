(Görüntülü) İnşaat ustasının hobisi gelir kapısı oldu

Emre KOLTUK/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde inşaat ustası Mustafa Katı (36), hobi olarak başladığı kara kalem çizimi ve ahşap oymacılık sanatını gelir kapısına dönüştürdü. Ağaç kütükleri ile 3 boyutlu hayvan figürleri yapan Katı, sipariş almaya başladı. ​Köprübaşı\'nda inşaat ustası olan Mustafa Katı, boş zamanlarında kara kalem ve ahşap oymacılığa merak saldı. Katı, hobi halini alan sanatında kısa sürede yol aldı, çizimlerini 3 boyutlu yapmaya başladı. Kurt, evinin alt katındaki bir odayı da çalışmaları için atölyeye dönüştürdü. Ahşap oymacılığı için kapsamlı ekipmanı bulunmayan Katı, kendine özgü yöntemleriyle yaptığı eserlerini atölyesinde sergilemeye başladı. Katı\'nın ahşaptan yaptığı 3 boyutlu hayvan figürleri kısa sürede beğeni topladı, sipariş almaya başladı. Katı, biriktirdiği ürünlerin satışını yapmaya hazırlanıyor. \'ÇALIŞMAMI 3 BOYUTLUYA ÇEVİRDİM\' Ahşabı oyarak hayvan figürü yapmaya 3 ay önce çizdiği kartal resmiyle başladığını anlatan Mustafa Katı, \"Daha öncelerden kara kalem çalışmalarına merakım vardı. Yaklaşık 3 ay önce \'Resim yapayım\' dedim ve bir kartal resmi çizdim. Sonra tek boyutlu olan bu çalışmamı \'3 boyutlu yapabilir miyim?\' diye düşündüm ve elime ağaç kütüğü alarak, yapmayı denedim. İş dönüşlerinde ve boş vakitlerimde yaptığım çalışmamı yaklaşık 10 günde tamamladım. Çevremin de çalışmamı beğenmesi hoşuma gitti ve ağaç kütüklerinden yaptığım figürlere devam ettim\" dedi. SERGİ AÇACAK Kendisini geliştirerek ileride kapsamlı bir sergi açmayı hedeflediğini ifade eden Katı, \"Bu işe amatörce başladım, ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Elimde daha detaylı malzeme olsa, daha objektif, daha ince detaylı eserler yapabilirim. Bu yeteneği kendimde görüyorum. Benim şu anlık hedefim, bu eserlerin birikimini yapmak. Bütün hayvan figürlerini yaparak bir hayvan görseli oluşturmayı düşünüyor, ileride kapsamlı bir sergi açmak istiyorum\" ifadelerini kullandı.