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(Görüntülü) Inna'dan Türkçe şarkı sürprizi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan ünlü Rumen şarkıcı Inna, Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' şarkısını Türkçe seslendirdi

16 Haziran 2018 18:44

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan ünlü Rumen şarkıcı Inna, Ajda Pekkan\'ın \'Yaz yaz yaz\' şarkısını Türkçe seslendirdi.

Rumen şarkıcı Inna, dün akşam Kemer\'e bağlı Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıktı. Türkiye\'yi ve Türkleri sevdiğini her zaman dile getiren ve Türkçe öğrenen Inna, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Inna\'nın sevenlerine en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan\'ın \'Yaz yaz yaz\' adlı şarkısı oldu. Inna şarkıyı Türkçe olarak seslendirirken, konseri izleyen yerli tatilciler de kendisine eşlik etti. Inna şarkıyı gelen istek üzerine 2 kez tekrar etti.

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