(Görüntülü) İnce: PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz (4)

\'ANANI DA AL GİT\' DİYENLERE \'KEKİNİ DE AL GİT\' DİYORUZ CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu\'dan sonra geldiği Mersin\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerini sürdürerek, \"Bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez görüyorum, \'Ananı da al git\' diyenlere, \'Kekini de al git\' diyoruz\" dedi. Mersin\'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlediği mitingde konuşan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirerek, \"Türkiye\'nin eğitim sistemini rezil ettiler. 22\'sinde sınav sonucunu açıklayacaklardı, açıklamıyorlar. 26\'sına alıyorlar çünkü veliler ve öğrenciler ağlayacak, biliyorlar. Türkiye\'nin dış politikasını rezil ettiler. Kavgalı olmadığımız kimse yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye\'de yaşıyor, 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan\'ın kaprisleri yüzünden, Esat\'la kavgası yüzünden. \'Rus uçağını düşürdük, ben talimat verdim\' dedi. Sonra vazgeçti, \'Davutoğlu yaptı\' dedi. Sonra, \'Hava Kuvvetleri yaptı\' dediler, sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye\'de el atıp da bozmadıkları hiçbir şey kalmadı. Yeni dönemde Türkiye\'yi yeniden toparlamamız lazım. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye\'ye barış, huzur, güven gelecek. Dolar düşecek, faiz düşecek\" diye konuştu. \'BAZILARINA HADDİNİ BİLDİRECEĞİM\' Seçildiği takdirde haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, şunları söyledi: \"Benim cumhurbaşkanlığım Erdoğan\'ın cumhurbaşkanlığına benzemeyecek. O camdan konuşacak, ben candan konuşacağım. Kimseyi ayırmayacağım. Milletin parasını savurmayacağım, saraylarda yaşamayacağım. Hakkını, haddini bilen, halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Gerekirse de bazılarına haddini bildiren cumhurbaşkanı olacağım.\" \'SEN KİMSİN? İKİ DAKİKA DELİKANLI OL\' Erdoğan\'ın, \'Niğde\'ye gittin, neden Ömer Halisdemir\'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını bilmiyor musun?\' şeklindeki söylemini eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Erdoğan, senin yanından FETÖ\'cüler hala gitmemiş, seni kandırıyorlar. Yanındaki FETÖ\'cülere dikkat et, sana yalan söylüyorlar. \'Fatiha okumayı biliyor musun?\' derken, yalan söylüyorsun iki dakika delikanlı ol. Senin derdin ayet değil, Kuran değil. Senin derdin ayet olsa, Kuran olsa, \'Bakara makara\' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden. Hadi oradan. Haddini bileceksin. Seçime yaklaşınca camiden çıkmaz olmuşum. Böyle bir iddiam yok, kimseye yalan söylemedim. 5 vakit namaz kıldığım yok ama Cuma namazlarına 15 yaşından beri gidiyorum. Senden izin mi alacağım? Sen kimsin?\" \'SEN JİNEKOLOG MUSUN?\' Erdoğan\'ın her konuda bilgi sahibi olduğunu dile getiren İnce, sözlerini şöyle tamamladı: \"Herkes 3 çocuk yapsın\' diyor. \'Sezaryen olmaz, normal doğum yapın\' diyor. Kardeşim sen jinekolog musun? 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış, \'Burada müstehcen sözler var\' diyor. Erdoğan, ben senin gibi değilim. Ben ne diyorsam o. Merak ediyorsan onları ben yazdım, itirazın mı var? O şiir kitabıyla okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Bana hep, \'Fizikçi\' diyorlardı ya, bir fizikçinin bir kimyayı bu kadar bozduğunu ilk kez gördüm. \'Ananı da al git olayı Mersin\'de yaşandı değil mi? \'Ananı da al git\' diyenlere, \'Kekini de al git\' diyoruz. Sandığın başına hepiniz ananızı da alın gelin.\" Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)-