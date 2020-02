(Görüntülü) İnce: Derdim Erdoğan'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek

Taylan YILDIRIM/MANİSA, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Sayın Erdoğan emekli cumhurbaşkanı olarak huzur içinde yaşayacak. Benim derdim Erdoğan\'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek, mazot fiyatını indirmek. E bunları ben indireceksem Erdoğan da oradan iniversin bir zahmet\" dedi.



​​CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde Çam Festivali\'ne katıldı. İnce burada yaptığı konuşmada, \"Olay iş. CHP\'ye \'köprü yaptın mı\' diye soruyor. Ben sana sorayım; Sen hiç şeker farikası yaptın mı? Tüpraş yaptın mı? Hep sattın. Köprü yapmak kolay, ufak iş. Zor olan gönüller arasında köprü kurmak, ben bununla uğraşıyorum. 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak altı ok yok meydanda. Türk bayrağı var bak. Seçildiğim zaman sadece CHP\'lilerin değil, Ak Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul ise benim projem 3B. 3B ile geliyoruz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Adil paylaşacağız. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım, hepsine gittim, başarılar diledim\" diye konuştu.



\'TRAKTÖRÜ, GERİ GERİ YANAŞTIRMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR\'



Konuşmasında sık sık köy çocuğu olduğunu vurgulayan Muharrem İnce, köylülerin emeklilik sorunu da çözeceğini söyledi. İnce, \"Köy çocuğu olarak çobanlık yapmış, tütün tarlalarında uyumuş, buğday tarlalarında ter dökmüş köylü çocuğu olarak römorklu traktörü geri geri yanaştıran köylü çocuğu olarak, ne yaparsan yap, sahte yaptın mı üstüne oturmaz o. Ama bak, köylüler anlar bir tek bunu. Traktörü römorkla geri geri yanaştırmak her babayiğidin harcı değildir. Bu kardeşiniz oralardan geliyor. Sizin evlatlarınız için çalışacağım, onlara bir öğretmen ağabey gibi hizmet edeceğim. CHP\'lilerin çocukları ayrı okula gitmiyor. Bu devletin okullarında eğitimi düzelttiğimiz zaman Ak Partililerin çocukları da yararlanacak\" dedi.



\'BU MEMLEKETİ BU HALE GETİRENLER SORUNU ÇÖZEBİLİR Mİ?\'



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, vatandaşlardan iktidarı değiştirmelerini isteyerek \"Türkiye sorunlar içersinde. Bir açmazları var. Bakın \'Türkiye\'de işler iyiye gidiyor\' diyor, sonra \'Türkiye\'nin beka sorunu var\' diyor. Yani gelecek kaygılı. İşler iyi gidiyorsa, gelecek kaygısının olmaması lazım. Gelecek kaygısı varsa, işlerin kötü gitmesi lazım. Burada sıkıntı var. Yurttaşlarımdan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; 16 yılda memleketi bunlar bu hale getirdi. Bu memleketi bu hale getirenler, sorunu çözebilirler mi? 16 senedir seni tedavi eden doktor, seni yanlış tedavi etmiş. Yani ne yapacaksın, doktoru değiştireceksin. Artık bağırmak, çağırmak yok. Meydanlara gelip derdimizi anlatacağım\" şeklinde konuştu.



\'ÜZERİME GELİRSE, KAVGANIN DA ALASINI BİLİRİM\'



Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1993\'te Ümraniye\'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak, \"Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur\" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:



\"Benim partime laf ediyor. \'Tezek\' diyor, \'pislik\' diyor. Şimdi bak. Testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür. Bir şey daha söyleyeyim. Bu cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922\'de pislikleri denize dökerek kurdu. Demek bazen deniz dalgalarla pislikleri geri götürebiliyor. Kavga etmek istemiyorum. Proje anlatmak istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza rahat doldurun istiyorum. Ama çok fazla üzerime gelirse, kavganın da alasını bilirim. Son ana kadar bekleyeceğim. Proje anlatacağım, ama öbür taraf germek istiyorsa ona da varım. Türkiye\'yi sağcı- solcu diye, Türk- Kürt, Alevi- Sünni, CHP\'li- Ak Partili diye bölerseniz, dış dünyaya karşı güçlü olamazsınız. Fransa bizim dinimize laf ediyor. Sen Türkiye\'ye yapılacak bir çağrıya 81 milyon olarak karşılık vereceksen, önce birleştirici bir dil kullanacaksın.\"



\'ERDOĞAN\'IN EMEKLİLİK DÖNEMİ OLACAK\'



Bu dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın emeklilik dönemi olacağını belirten Muharrem İnce, \"Sayın Erdoğan\'ın ilk dönemi çıraklık, ikinci dönemi kalfalık, üçüncü dönemi ustalık dönemi bir de emeklilik dönemi olsun ne olacak. O da rahat yaşayacak. Emekli cumhurbaşkanı olarak huzur içinde yaşayacak. Benim derdim Erdoğan\'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek, mazot fiyatını indirmek. E bunları ben indireceksem Erdoğan da oradan iniversin bir zahmet. Bir şey olmaz. Allah\'ın izni milletin isteğiyle bu iş tamamdır. Ben bunu gördüm\" dedi.



Muharrem İnce, diğer programları için Kırkağaç\'tan ayrıldı.