(Görüntülü) İnce: ABD'nin bu tavrı Ortadoğu'ya barış getirmez (6)

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İNCE: BİRİNCİ SIRA ALLAH'IN TAKDİRİ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ereğli'deki mitingin ardından Konya'ya geçerken Karapınar ilçesine uğradı

14 Mayıs 2018 18:49

İNCE: BİRİNCİ SIRA ALLAH\'IN TAKDİRİ CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ereğli\'deki mitingin ardından Konya\'ya geçerken Karapınar ilçesine uğradı. Seçim otobüsü üzerinde meydanda toplanan kalabalığa selamlayan ve kısa bir konuşma yapan İnce, seçim pusulasındaki sıralamada birinci sırada yer aldığını belirtti. İnce, \'\'Az önce Yüksek Seçim Kurulu\'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralaması, Allah\'ın takdiri birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye\'nin bir barışa, bir huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız\'\' dedi. Bu sırada meydanda \'sözleşmeli öğretmenliğin\' hatırlatılması üzerine İnce, \'\'Sözleşmeli öğretmeni kaldırıyoruz. Kadrolu olacak hepsi\'\' dedi. İnce, Türkiye\'nin kavga eden bir Cumhurbaşkanı\'na değil, uzlaşan, barışan, herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı\'na ihtiyacı olduğunu belirterek Ak Partililerin de Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. İnce daha sonra Konya kent merkezinde düzenlenecek mitinge katılmak için hareket etti.

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