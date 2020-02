(Görüntülü) İKÜ yeni akademik yıla 'merhaba' dedi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) yeni öğrencileriyle 2018-2019 eğitim öğretim yılına \'merhaba\' dedi. Üniversitesinin Ataköy Yerleşkesi\'nde yer alan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde yapılan akademik yıl açılışına Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, akademisyenler, öğrenci ve veliler katıldı. \"ARTIK OLGUNLAŞMA ZAMANI\" Açılışta konuşan, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, \"Önceden \'Büyüdüğünde ne olacaksın?\' sorusunun yanıtı hayal gibi gelirdi. Kimimiz hayallerimizi çocuklukta bıraktık, kimimiz onlara çok yaklaştık, kimimiz seçtiğimiz bölümle hayallerimizin hakkını verdik, kimimiz de hala hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Şu anda \'Büyüdüğünde ne olacaksın?\' sorusunun yanıtını yavaş yavaş almaya başladınız. Artık büyümeyi geride bıraktınız.Şimdi olgunlaşma, nasıl olgunlaşamaya çalışacağınızın yanıtını arama zamanı. Dünya, her zaman iyiyle kötünün olduğu bir sahne ve her zaman zorluklar olacak. Ancak siz değişeceksiniz. Bilgiyle, kültürle, eğitimle dolan zihinleriniz daha duyarlı olacak. Bilginiz arttıkça sosyal ve ruhsal bağışıklığınızın da arttığınız hissedeceksiniz. Bu müthiş bir deneyim. Artık çevrenizde olup bitenleri daha fazla düşünecek, daha fazla sorgulayacaksınız. Bir haksızlık karşısında daha keskin olacaksınız. Sızlanmak yerine çözüm bulmayı deneyeceksiniz. Kaybetmeye karşı tahammülünüz artarken kazanmaya tevazu göstermeyi öğreneceksiniz. Hiç tanımadığınız insanlar, farklı coğrafyaların meseleleri için savaş, şiddet, göç ve ayrımcılıkla mücadele için sürekli duyarlı olacaksınız. Zamanla daha hoşgörülü ve sabırlı olduğunuzu göreceksiniz. Dünyaya bilişsel bir disiplininin çerçevesinden bakacak, olayları daha farklı bir kavrayışla ele alacaksınız. Cesaretle, azimle çalışacaksınız. İşte bunun adı olgunlaşmak\" diye konuştu. \"ÜNİVERSİTEYİ YAŞAYIN\" Öğrencilere seçerek, tercih ederek geldikleri yerde olduklarını hatırlatan Dr. Akıngüç, \"Her şey hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Böyle durumlarda mentorlük alın. Çift ana dal, yan dal seçeneklerini araştırın.Kampüs için önerileriniz varsa onları dile getirin. Yeni dersler, eğitimler talep edin. Yolunda gitmediğini düşündüğünüz durumları söylemekten çekinmeyin. Sosyal medya bu konuda büyük bir güç. Ancak size her zaman yardım etmeye hazır departmanlarımızla da diyalog halinde olun. Olayları, sorunları sorgulayın, eleştirin, analiz edin. Akademik bir sorununuz varsa hocalarınızdan destek alın. Üniversiteyi daha da ileriyi taşımak beraberce yapılacak bir iş. Üniversiteyi sadece okumakla kalmayın, aynı zamanda yaşayın\" dedi \"YAŞANANLARDAN DERS ALDIĞIMIZA İNANIYORUZ\" Bu yıl yeni açtıkları Basın Ekspres Yerleşkesiyle birlikte Ataköy, Şirinevler ve İncirli Yerleşkelerinde 16 bin öğrenciyle eğitim öğretime devam edeceklerini belirten İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, \"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti\'nin temel ilkeleri ve yükümleri bağlamındaki duruşumuz ve uygulamalarımız ışığında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yakın geçmişte Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaşıldığında, ödün verildiğinde bazı vatan haini örgütlenmelerin birlik ve beraberliğimizi, hatta milletin bütünlüğünü tehlikeye sokan eylemlere nasıl kalkıştığını üzülerek gördük. Yaşanan hain darbe girişiminden ders alındığına kuvvetle inanıyoruz. Bundan böyle benzeri yasa dışı örgütlenmelere fırsat verilmeyecektir\" diye konuştu. \"FARKLILIKLARA SAYGI DUYARAK TÜM SORUNLARI AŞABİLİRİZ\" Prof. Dr. Güzel sözlerini söyle sürdürdü: \"Çağdaş toplumun önceliklerinden olan demokrasi, adalet, temel hak ve özgürlükler, yoksullukla mücadele, engellilere destek, çevre ve doğanın korunması gibi amaçların yaşama geçirilmesinde üniversitenin sağladığı eğitim ve öğretimin ürettiği bilginin ve sunduğu hizmetlerin rolü çok büyüktür. Barındırdığı ya da yetiştirdiği insan kalitesi diğer birçok kuruma göre daha fazla önem arz eden üniversitelerin yaşanılan sorunlardan etkilenmemesi mümkün değildir. Türkiye ve çevresinde yaşanan olaylara bakıldığında tüm sorunların birlikte yaşama kültürüyle her türlü farklılığa duyulacak saygıyla ve insan haklarının bilgece kullanılmasıyla barış içinde çözülebileceğine inanıyoruz. Dünyamızın yaşadığı siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlar ve bu sorunların ülkemize yansıması, buna ek olarak içinde yer aldığımız coğrafyanın getirdiği problemler, üniversiteleri yakından ilgilendiriyor. Sorunlara getirilecek çözümlerin üniversitelerde tartışılması, önerilerin ortaya çıkması ve bunların ciddiye alınması önem arz etmektedir. Karmaşık sorunların çözümü kaliteli, birikimli, dürüst ve çalışkan insanların yoğun çabalarıyla mümkün olabilir. \" Açılış konuşmalarının sona ermesinin ardından tören, müzik dinletisi ile devam etti.