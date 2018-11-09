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(Görüntülü) İbrahim Tatlıses, eski çalışanının düğününe katıldı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, eski çalışanı Emre Ergen ile Ayşe Dinçer'in düğününe katıldı

09 Kasım 2018 14:15

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, eski çalışanı Emre Ergen ile Ayşe Dinçer\'in düğününe katıldı. Işın Karaca\'nın \'Mavi mavi\' şarkısını seslendirdiği gecede Tatlıses, İzzet Atlınmeşe ile düet yaptı. Önceki akşam İstanbul Kalamış’taki Wyndham Grand İstanbul’da eski çalışanı Emre Ergen ile Ayşe Dinçer\'in düğününe katılan İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe ile yan yana oturdu. Işın Karaca, Tuğrul Odabaş ile Aydemir Akbaş da düğünde yer aldı. Mikrofonu eline alan İzzet Altınmeşe, \'Maden Dağı\' türküsünü İbrahim Tatlıses ile birlikte söyledi. Işın Karaca da gecede Tatlıses\'in \'mavi mavi’ şarkısını seslendirirken, Hüseyin Kağıt mini bir konser verdi. Gecenin sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İbrahim Tatlıses ile yemek yedi.

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