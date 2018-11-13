(Görüntülü) Hüseyin Yücel'den "Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları"na tam destek

İSTANBUL, (DHA)- Teknoloji ile iç içe bir yaşam sürdüren öğrencilerin yazılım, kodlama gibi alanlardaki yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen \"Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları\"na Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel\'den tam destek geldi. Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen Hüseyin Yücel gençlerin merak ettikleri tüm soruları yanıtladı. Bahçeşehir Koleji tarafından hayata geçirilmeye hazırlanılan \"Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları\" ile ilgili olarak öğrencilere tam destek sözü veren Yücel, \"Bence bu işin içine Bahçeşehir Üniversitesi\'ni de sokalım. Sadece İstanbul veya Türkiye ile de sınırlı kalmayalım. Bu yarışmayı uluslararası boyutlara taşıyalım. İlk sene belki çok katılım olmayabilir. Ama Bahçeşehir Üniversitesi\'nin Berlin\'de, Washington\'da kampüsleri var. Oralardan da katılım sağlayıp organizasyonu kamuoyunda daha fazla yer alır hale getirebiliriz\" diye konuştu. YÜCEL\'DEN, BASKETBOL TAKIMINA \"DESTEK\" ÇAĞRISI Yücel, Özel eğitim sisteminin Türkiye\'de, Avrupa ve Amerika\'ya göre oldukça ilerlemiş seviyede olduğunun altını çizdi ve bu yıl Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne yükselen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı için öğrencilerden destek isteyerek, öğrencilerin e-spor alanına da yönelmeleri konusunda tavsiyede bulundu. YARIŞMA ONAY ALIRSA 2019\'UN OCAK AYINDA DÜZENLENECEK Düzenlemeyi planladıkları \"Bilgisayar ve Yazılım Olimpiyatları\" hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Atakent Tema Kampüsü Müdürü Timothy Timur, \"Ülkemizde ve Avrupa\'da çok yapılmayan bir organizasyon. Biz de buna ev sahipliği yapmak istiyoruz. Şu anda her şey hazır, genel müdürlüğümüz de olaya çok sıcak baktı. İcra Kurulu Başkanımızın onayı ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı\'na gidecek olan projemiz onay alırsa 2019\'un Ocak ayında bu yarışmayı yapmayı planlıyoruz. Asıl hedefimiz ise bu işin uluslararası ayağını gerçekleştirmek. Biz bunu yapacak kapasiteye sahibiz\" dedi. 1 OKUL EN FAZLA 2 TAKIMLA YARIŞMADA YER ALABİLECEK Birçok okulda yer alan bilgisayar olimpiyat takımlarını bir araya getirmek istediklerini ifade eden Timur, \"Tüm takımlar bu yarışma kapsamında bir araya gelsin istiyoruz. Ancak şöyle bir ayrıntı olacak. Değerlendirme kısmına geldiğimizde bizim okulumuzun takımları etik açıdan olaya baktığımız için değerlendirme dışında tutulacak. Ödül alacak 2-3 takımı da uluslararası yarışma tarafına davet edeceğiz. Bir okul en fazla 2 takımla yarışmaya katılabilecek. Takımlar içinde ise en fazla 8-10 öğrenci olacak. Okul müdürlüklerinin yazılı onaylarıyla yarışmaya katılım sağlanabilecek. Katılımcı sayısıyla ilgili bir sınırlama ise getirmeyeceğiz. Çünkü burada herkesi ağırlayacak ortam ve laboratuvarımız var\" diye konuştu. \"YARIŞMALAR ÇOCUKLARA VİZYON YÜKLER\" Okullarında işin teorik kısmını verdiklerini, uygulama da yaptırdıklarını dile getiren Timur \"Anaokulundan üniversiteye kadar kodlama diyoruz ama yarışmalar çocuklara vizyon yükler , hedef gösterir. O yüzden buna hazırlanabilmeleri adına da mutlaka bu emeklerinin değerlendirilmesi lazım. Çocuklarımız bir yarışma olmazsa, kendilerini test etmezse çalışmanın da bir amacı olmaz\" dedi.