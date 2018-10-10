(Görüntülü) Heykeller bu yıl mermer yerine metalde vücut bulacak

İSTANBUL,(DHA)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen, Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu başladı. Yerli ve yabancı sanatçıların özgün eserleri bu yıl ilk kez mermer yerine metalde vücut bulacak.





Eski Beylik Pazar Alanı’nda yapılan sempozyum Trio dinletisi ile başladı. Küratörlüğünü Ayla Turan’ın yaptığı ve geleneksel hale gelen Heykel Sempozyumu’nun açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. 6 ülkeden sanatçıların katılımıyla gerçekleşen sempozyumda; Türkiye’den Büşra Kölmük, Çek Cumhuriyeti’nden Jakub Flejsar, Gürcistan’dan Jumber Jikia, Mısır’dan Omar Toussoun, İspanya’dan Remigio Davila ve Kore’den Yongsun Jang yer alıyor. 29 Ekim tarihine kadar devam edecek etkinlikte oluşturulacak eserler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.





“BU YIL İLK KEZ METAL ÇALIŞACAĞIZ”





Heykel sempozyumunun küratörlüğünü yapan Ayla Turan, “Bu yıl 6 farklı ülkeden 6 sanatçı katılıyor. Gürcistan, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Mısır ve İspanya’dan sanatçılarımız var. Türkiye\'den Büşra Kölmük katıldı. Bu yıl ilk olarak metal yapacağız. Geçen yıllarda hep mermer kullanmıştık. 20 günlük bir çalışma sürecimiz olacak. 29 Ekim’de de kapanışımız olacak. Herkesi bekleriz” diye konuştu.





“BİR KADIN OLARAK BURADA BULUNMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”





Türk heykel sanatçısı Büşra Kölmük ise sempozyum hakkında, “Daha önce göçle ilgili bir çalışma yapmıştım. Sempozyuma Türkiye’den bir kadın olarak burada bulunmaktan çok mutluyum” dedi.





“SANAT İNSANLARIN EN ÇOK YARATICI TARAFINI BESLİYOR”





Sanata çok değer verdiklerini söyleyen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu,”Sergilediğimiz heykeller başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Bence sanat en çok insanların yaratıcı tarafını besliyor. Bugüne kadar mermer ağırlıklı yaptığımız çalışmaları bu sene farklı bir eksene kaydırdık. Eserleri metal üzerine kaydırıldı. Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.