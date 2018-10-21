(Görüntülü) HDP'li Oluç: Demokrasi güçleriyle buluşmamız olumlu bir adım olacaktır

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye\'de çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını söyledi. Oluç, \"Demokrasi güçleriyle, demokrasi, hukuk ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır. Şu parti, bu parti konusuna girmiyorum\" dedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında, dün Diyarbakır il binasındaki Vedat Aydın Konferans Salonu\'nda başlatılan \'Yerel Yönetimler Çalıştayı\' bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısıyla devam etti. Toplantı sonrası HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, MYK toplantısı ve dün Diyarbakır\'da yapılan, \'Yerel Yönetim Çalıştayı\'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. \'YERELDEKİ ARKADAŞLARA POLİTİKALARI İLETTİK\' Yerel seçime ilişkin olarak ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda sorulan bir soruya Oluç, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını ifade etti. HDP\'li Oluç, \"Biz yerellerdeki arkadaşlarımızla da bu konuda en geniş davranışlarını geliştirmelerini konusunda sözleri ve politikaları ilettik. Bu konudaki çalışmalar yerellerde o şekilde sürdürülecek. Demokrasi güçleriyle, demokrasi, hukuk ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır. Şu parti, bu parti konusuna girmiyorum. Yapılmış olan herhangi bir resmi görüşme ve toplantı yoktur\" diye konuştu.