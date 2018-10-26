(Görüntülü) HDP yerel seçimlerde batıdaki iller için sandıkta ittifak istiyor (2)

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, yerel seçimlerde CHP ile HDP\'nin arasında bir ittifak olup olmayacağıyla ilgili soruya, \"Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yok. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz\" dedi. HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı bütçe kanun tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Saruhan Oluç şunları söyledi: \"Bu bütçe israf, faiz ve güvenlikçi bütçesidir. Güvenlik konularına ayrılan ödenekler arttırılmış, tarım destekleri düşürülmüş ve çiftçi ile küçük esnaf gözardı edilmiş. İsrafın en tipik, açık göstergesi saray harcamalarıdır. Saray harcamaları iki katından fazla arttırılmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu görüşmeleri gizli oturumla yapılıyor. Türkiye\'nin, şirketlerinin durumunu kimden gizliyorsunuz? Gizlediğiniz şeyin ne olduğu bellidir. Denetim raporunun içinde yer alan bir belgeye göre, McKinsey ile yapılmış olan anlaşmanın 1 Şubat 2017\'ye kadar geriye gittiği ortaya çıkmıştır. Bunları gizliyorsunuz. Türkiye ekonomisini bu duruma getirmiş olan McKinsey ile yapılmış olan anlaşmalardır, onların önerileridir.\" CHP İLE İTTİFAK SORUSU Hakkı Saruhan Oluç, bir gazetecinin yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına yönelik sorusunu ise şöyle yanıtladı: \"Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz.\"