T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Hakkari'de esnaf ziyareti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi

16 Ekim 2018 20:07

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Temelli, kayyum atanan belediyelerin güvenlik güçlerinin işgali altında olduğunu ileri sürdü. Beraberindeki bölge milletvekileriyle birlikte Hakkari\'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP ve DBP\'liler tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkiinde karşılandı. HDP’nin Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Van Milletvekili Murat Sarısaç ile Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede’nin eşlik ettiği HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Hakkari DBP il binasında partililerle, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Temelli ve beraberindeki milletvekilleri, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Temelli, belediye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kayyum atanan belediyelerin işgal alıtnda olduğunu ileri sürerek, \"Halkımıza, belediyelere reva görülen budur. Belediyenin kapısında şu anda olması gereken, belediyede çalışan halkla ilişkiler dairesine bakan birimler olması gerekirken, halk belediyeye giremez durumda. Neden? Çünkü kapıda silahlı güvenlik görevlileri var. Belediyeler işgal altında. Anlattığımız şey, tam da budur. Az kaldı 5,5 ay sonra halk belediyeye gidecek\" dedi. Temelli, daha sonra Yüksekova ilçesine geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİHDP Eş Genel Başkanı Sezai TemelliTemelliBeraberindekiHakkariHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli HDPDBPHDPninMilletvekili Ayşe Sürücü DiyarbakırSemra Güzel Saliha Aydeniz Van Milletvekili Murat Sarısaç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24