(Görüntülü) HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Oyunlarını oylarımızla bozacağız

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimlerde ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini söyleyerek, \"Bizler 24\'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. 24 Haziran\'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız\" dedi. Partisinin Tunceli Seyit Rıza Meydanı\'ndaki mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ak Parti\'nin 16 yıl boyunca insanlara yalandan, yoksulluktan başka bir şey vermediğini ileri sürerek, \"Tüm yaşamı yasaklarla kuşattılar. Halkları, inançları birbirine kırdırma peşinde koştular. Çünkü, beslendikleri tek şey bu düşmanlık, bu nefret. Buna son vermek bizim elimizde. Yan yana gelerek bu nefrete hep birlikte son vereceğiz\" dedi. Sezai Temelli, ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini belirterek, \"Bizler 24\'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. Savaşa, yolsuzluk ekonomisine son verilmesin diye her türlü oyunu oynuyorlar. 24 Haziran\'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız\" diye konuştu. \'GERÇEK DEMOKRASİYLE SORUNLARI ÇÖZERSİNİZ\' \"Bizler Meclis\'e gitmeyelim diye bütün oyun\" diye sözlerini sürdüren Temelli, \"Biliyor ki, HDP baraj altında kalırsa HDP\'nin 80 vekilini alacak. Ve dönüp diyecek ki \'Parlamentoda çoğunluğu elde ettim, yönetimde istikrar olsun diye ikinci turu da ben almalıyım\'. O ikinci turu aldıktan sonra demokrasi yolu tamamen tıkanacak. O yüzden diyoruz ki, \'Ya Erdoğan rejimi ya demokrasi\'. O yüzden diyoruz ki; \'80 değil 180 vekille o Meclis\'e döneceğiz\'. Bize soruyorlar; \'Birinci turda ne yapacaksınız, ikinci turda ne yapacaksınız?\' Herkes seçim mühendisliği peşinde. Yok öyle hesaplarımız. Birinci turda bir oy Demirtaş\'a bir oy HDP\'ye. İkinci turda ya Erdoğan\'ın rejimi ya demokrasi\" ifadelerini kullandı. Sorunların çözümünün demokrasiden geçtiğini kaydeden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, şunları söyledi: \"Bu ülkenin sorunlarının çözümünü istiyorsak bunun yolu demokrasiden geçiyor. Bu ülkede gerçek bir demokrasi inşa ederseniz, bu ülkenin sorunları çözersiniz. Kürt sorununu da, inanç sorununu da, bir arada yaşam sorununu da çözersiniz. Her şeyi çözmenin yolu demokrasiden geçiyor. Ama nasıl bir demokrasi? Geçmişe öykünerek değil, yeni bir demokrasi. Yani yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter bir sistem. Evrensel hukuk normlarıyla güçlendirilmiş kuvvetler ayrılığı, eşit yurttaşlık temelinde demokratik anayasa. İşte sevgili Demirtaş\'ın bize önerdiği program budur. HDP programı ile Demirtaş\'ın programı bütünlüklüdür. Demirtaş diyor ki; \'Ben cumhurbaşkanı olursam hiçbir yetkiyi kullanmayacağım, en kısa zamanda ülkeyi demokratik rejime kavuşturmak için çalışacağım\'. Biz de tüm muhalefet liderlerine çağrı yapıyoruz; \'Gelin bu programda buluşalım, eşit yurttaşlık temelinde demokratik anayasa yapalım\'. İşte o zaman o demokrasi zemininde hep birlikte siyaset yaparız. Siyaset kendi sözünü söylemiştir. Hepimiz kendi sözümüzü söyleyeceğimiz bir anayasa zemininde buluşalım. Bu hepimizin sözüdür. Bu topraklarda yaşayan 73 milletin sözüdür.\" \'TOPLUMSAL BARIŞIN YOLU LİYAKATTIR\' Sezai Temelli, OHAL\'den en çok mağdur olan kentlerden birinin de Tunceli olduğunu, insanların işinden aşından edildiğini ve özgürlüklerin zapt edildiği bir rejimin bulunduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tek vaadinin OHAL rejimi olduğunu iddia eden Temelli, \"Diyor ki, \'OHAL\'i kaldırabiliriz ama hemen getirebiliriz de\'. OHAL\'siz yaşayamaz. Hatta OHAL bile yetmiyor. OHAL yetmeyince valiler, emniyet müdürleri devreye giriyor. Sizler kamu görevlilerisiniz, sizler halka hizmet edeceksiniz. İktidarlar gelirler giderler. Sandıkta AKP gidecek ama siz suç odaklarının talimatları yerine getirmeyecektiniz. En çok da bu hizmeti 24 Haziran\'da vereceksiniz. Bu halk oylarına sahip çıkarken buna engel olamayacaksınız. Valiler birçok ilde AKP kampanyası yapıyor. Bu nasıl anlayış. Bu anlayışa hemen son vermeliyiz. Eğer toplumsal barışı var edeceksen bunun yolu liyakattır. Liyakatla halka hizmet verenleri KHK ile ihraç edeceksin; yandaş, AKP\'ye hizmet eden, sadece Erdoğan\'ın dediğini yapanları kamu görevine atayacaksın. Buna son verme zamanıdır. Bunu başarınca toplumsal barış var edebiliriz\" diye konuştu. \'SURUÇ OLAYI İÇİN AYIN 24\'ÜNÜ BEKLİYORLAR\' Suruç\'ta yaşanan olaya da değinen Sezai Temelli, \"Şanlıurfa\'ya gidiyor, \'Suruç\'taki tüm suçlular yakalanacak\' diyor, ölen herkese rahmet diliyor. İstanbul\'da da diyor ki, \'Suruç\'un hesabını HDP verecek\'. Niye HDP verecek? Görüntüler, tanıklar, otopsi raporları ortada. Suruç provokasyonu tüm çıplaklığı ile ortada. Savcılar hâlâ hastanedeki katliamı yapanlardan bir tek faili bile gözaltına almadı. Onlar da ayın 24\'ünü bekliyor. Şimdi korkutuyorlar. Korkmayın, cesur olun, sizler sarayın değil, bu halkın savcılarısınız. Kim suçluysa yakasına yapışın. Bunu yapamıyorsanız da görevi bırakın. Suruç\'un acısı dinmedi. Nasıl Dersim\'in acısı dinmediyse Suruç da dinmedi. Bu acıları dindirmenin yolu adaletten, haktan geçiyor. O yüzden diyoruz ki hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek\" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul\'daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nin Dolmabahçe\'de kullandığı binadan tahliyesi tartışmasına da değindi. Temelli, üniversitenin yerinin ele geçirilmek istendiğini ileri sürerek, \"Boğaz\'ın kıyısında cumhurbaşkanı ofisi yapacakmış. Hâlâ hayal görüyor. O sanıyor ki 24\'ünden sonra da iktidarda kalacak, gidecek orayı ofis olarak kullanacak. 24\'ünden sonra gidiyorsun. Üniversiteler bizimdir\" diye konuştu. İki gün sonra sandığa gidileceğini, kampanyaya başlarken bu işin şifresinin 7/24 olduğunu ve 7 gün 24 saat çalıştıklarını da söyleyen Sezai Temelli, \"Bu iki gün boyunca da çalışmaya devam ediyoruz. Kendisi futboldan anlıyor ya; futbolda maç başlarken iki takım kaptanı birbirine der ki \'Hak eden kazansın\'. Bu diyor ki; \'İlla ben kazanacağım\'. Tüm hakemleri örgütlemiş, YSK\'sı, valisi, emniyeti. Bizden oy almaya çalışıyor. \'İlla kazanacağım\' diyor. Ben de diyorum ki, \'Sen bizi tanımamışsın. Biz bu oyunu çok iyi oynarız. Futbol sadece futbol değildir. Bu bir hak mücadelesidir ve biz kazanacağız\'. O yüzden de sandığa gideceğiz ve oyumuzun takipçisi olacağız\" diye konuştu.