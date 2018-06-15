(Görüntülü) Hakan Çavuşoğlu: Yeni dönem, Türkiye'nin dönemi olacak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yaptığı konuşmada, \"Türkiye önümüzdeki dönemde, bir taraftan teknolojik altyapılarını geliştirecek diğer taraftan bilgiyi üretecek. Ürettiği bilgi ticaretleştirecek ve ihraç edecek. Dijitalleşen bir döneme doğru hızla evrilecektir. Dolayısıyla yeni dönem Türkiye’nin dönemi olacak, Türkiye’nin yüzyılı olacaktır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı\'nın ilk gününde Bursa Valiliği\'nde Vali İzzettin Küçük, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve milletvekilleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma merasiminin ardından tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. \"Nifak tohumları saçan taşeron örgütleri ve onların teröristlerini Türkiye içerisinde bulundukları deliklerinde bularak, kafalarını eziyor, Türkiye’nin gündeminden çıkarmaya çalışıyoruz\" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Diğer taraftan da, bir süredir Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytindalı operasyonu ve son olarak Kandil\'e düzenlenen operasyonlarla beraber bunların kaynağını kurutmak için ciddi bir irade ve kararlı bir mücadele gösteriyoruz. İnşallah bunların mutlaka kökünü kazıyacağız, ülkemiz için bunların pranga olmasına, zinrcir vurmasına, ülkemizin kaynaklarının israfına ve içimizdeki bütün enerjimizin bu terör belasıyla kaybolup gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz\" ifadelerini kullandı. \'TÜRKİYE BÖLGESİNDE BİR GÜÇ ADASI OLMUŞTUR\' Bayramın milat olmasını ve Türkiye\'ye hayırlar getirmesini dileyen Hakan Çavuşoğlu, \"Özellikle mağdur ve mazlum coğrafyalarda Türkiye\'ye dönüp bakan ve oradan dayanak noktası olarak Türkiye\'yi gören kardeşlerimize de Türkiye\'nin hiçbir zaman kendilerini mağdur ve mazlum bırakmayacağını, yalnız bırakmayacağını belirtiyorum. Bizim haritamız her ne kadar 786 bin kilometrekarelik bir harita olsa da bu gönül coğrafyamızın sınırlarına esas teşkil etmiyor. Bizim gönül sınırlarımız 22 milyon kilometrekarenin de ötesine sığan bir hinterlanda sahiptir. O bakımdan, Afrika\'nın içlerinden Asya\'nın steplerine, Adriyatik\'ten Ortadoğu\'nun derinliklerine kadar ne kadar dertli, mağdur, mazlum varsa Türkiye olarak milletimizle beraber onların yanında olmaya, onların mağduriyetini gidermek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Türkiye bugün bölgesinde adeta bir güç adası olmuştur. Bölgesinde bir güç, aynı zamanda küresel olarak da bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir\" diye konuştu. \'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLERİMİZ\' 24 Haziran\'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin de konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: \"24 Haziran\'da ülkemiz bir seçime gidiyor. Sandık tekrardan milletimizin önünde olacak. 24 Haziran seçimlerini bundan önceki seçimlerden ayıran önemli bir özellik, ilk defa 16 Nisan tarihinde değiştirilen hükümet modeliyle ilgili değişikliğin tatbikinin devreye gireceği bir seçim olacak. Bundan sonraki süreçte Allah\'ın izniyle Türkiye koalisyonlu yılları tarihin tozlu raflarında bırakacak. İstikrarsız ve güvensiz siyasi ortamın yerini istikrar ve güven alacak. Adil, hızlı, etkin, hızlı kararların alındığı bir süreçte Türkiye, artık büyümek için yıllarca değil belki 4-5 yılda son 20 yılda büyüdüğü kadar büyümeye devam edecek. Bütün umudumuz gençliktir. Türkiye\'nin 81 milyon nüfusunun yaş ortalaması 30\'dur. Dolayısıyla gençlik bizim geleceğimizdir. Bizim en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz, 30 yaş ortalamasına sahip gençlerimiz olacaktır. Türkiye önümüzdeki dönemde, bir taraftan teknolojik altyapılarını geliştirecek diğer taraftan bilgiyi üretecek. Ürettiği bilgi ticaretleştirecek ve ihraç edecek. Dijitalleşen bir döneme doğru hızla evrilecektir. Dolayısıyla yeni dönem Türkiye\'nin dönemi olacak, Türkiye\'nin yüzyılı olacaktır.\" Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra protokol üyeleriyle sohbet etti.