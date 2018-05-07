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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber)Ünlü etnik caz grubu Niyaz Featuring Azam Ali, Mersin'i büyüledi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan müzik topluluğu Niyaz Featuring Azam Ali, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı

07 Mayıs 2018 12:16

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, bu yıl 17\'ncisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan müzik topluluğu Niyaz Featuring Azam Ali, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Dünya festivallerinin yeni gözde müzik toplulukları arasında yer alan grup, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro\'da hayranları ile buluştu. Farsçanın yanı sıra Türkü ve deyişlere getirdiği farklı yorumlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü sanatçı Azam Ali ve Niyaz grubu, Kanada ve Amerika konserlerinin hemen ardından Mersinli hayranlarıyla buluştu. Kısaca Azam Ali olarak bilinen ve Los Angeles, Montreal, Paris ve İstanbul gibi farklı şehirlerde yaşayan İran asıllı müzik topluluğu, müzikleri ve farklı tarzları ile büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü etnik caz sanatçısı Azam Ali ve Niyaz grubu, sempatik tavırları ile dinleyicilerin gönlünü kazandı. Huffington Post\'un yorumuna göre \'Güncel Ortadoğu müziğinde evrimsel bir güç\' olan bilinirliğe sahip olan grup, sahne performansı ile izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşattı. Seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman da neşelendiren grup, konser boyunca izleyici ile ilgilendi. Yaklaşık 2 saat boyunca konser veren grup, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

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