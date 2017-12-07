(Görüntülü Haber)Üniversite adayları tercih günleri ile bilgilendirildi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de düzenlenen üniversite tercih günleri ile üniversite adayları hem sınav sistemi konusunda hem de tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler hakkında bilgilendirildi. Sistemdeki değişikliklerle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arayan öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikler, lise öğrencilerinde kafa karışıklıklarına ve endişelere neden oldu. İzmir\'de, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi\'nde düzenlenen üniversite tercih günlerinde, üniversite adayları devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim üyelerinden, bölümlerle ilgili bilgi alma fırsatı yakaladı. Rehber öğretmenlerin de yeni sistemle ilgili soruları yanıtladığı etkinlikte, özellikle bu yıl sınava girecek 12\'nci sınıf öğrencileri kafalarındaki soru işaretlerini azaltmaya çalıştı. Tercih günleri kapsamında düzenlenen seminere katılan eğitim uzmanı Sait Gürsoy, öğrencilerin yeni sisteme alışmasının biraz zor olacağını söyleyerek, ilk oturumdaki soru tipinin tamamen değiştiğini vurguladı. Öğrencilerin iki, üç aylık bir alışma dönemi geçirebileceğini dile getiren Gürsoy, \"Sınav değişikliği olunca gençlerin aklında birçok soru oluyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın ilkinde yepyeni bir soru tarzı uygulanacak. Birinci sınav Türkçeyi ve matematiği kullanma gücünü ölçecek. Ama ikinci oturum bilgi sınavı olduğu için zorluk çekeceklerini sanmıyorum. Özellikle birinci oturumda ortaokul 6, 7, 8\'inci sınıflardaki sosyal ve fen bilimleri konularını iyi analiz etmeleri lazım. Bol bol kitap okusunlar, yorum yapmaları lazım. Zekasını ve zamanını iyi kullananlar başarılı olur. Ama ikinci oturum bilgiye dayalı\" diye konuştu. Lise 9, 10, 11 ve 12\'inci sınıf konularını çok iyi çalışmaları gerektiğini vurguladı. Soru sayısının 40\'a düşürüldüğünü hatırlatan Gürsoy, yanlış sayısının kesinlikle artmaması gerektiği konusunda uyardı. İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılınç ise YÖK\'ün gündeminde başka bir değişiklik olmadığını, yalnızca ortaöğretim başarı puanı ile ilgili bir iyileştirme yapılabileceğini söyledi. Öğrencilere üniversite tercihi yaparken geleceği parlak mesleklere dikkat etmeleri hatırlatması yapan Kılınç, yurt dışında da önü en açık alanlardan birinin veri bilimciliği ve veri analistliği olduğunu belirtti. \'MOTİVASYON DÜŞÜŞÜNE ENGEL OLAMIYORUZ\' Öğrencilerin bilgi almak istedikleri konular hakkında üniversite yetkilileri ile birebir görüştüğünü söyleyen Özel Bilgince Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Özlem Gür, sınav sisteminin çok fazla değişiklik göstermesinin öğrencilerin kafa karışıklığına neden olduğunu savundu. Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin bilgilerini yenilediklerini anlatan Gür, şöyle konuştu: \"Bilgileri taze tutmaya çalışsak da motivasyon düşüşüne engel olamıyoruz. Bunun için sürekli motivasyon söyleşileri yapıyoruz. Gençlerin kafaları karışık. Bazı konular çıkarılıyor 1 hafta sonra geri getiriliyor. Ders programlarını yenilesek de değişiklikler olunca sorun yaşıyoruz. Tarih derslerinin kaldırılması sözel ve eşit ağırlık öğrencilerinin çalışma sistemlerini değiştirmişti sonra yeniden değiştirildi. Ama sınav herkes için değişiyor. Müfredatımız aynı. Öğrencilerime soru tipleri yada formatın değişse de konuların aynı olduğunu tekrarlıyorum. Çalışmaktan vazgeçmeyin diyorum.\" ÖĞRENCİLERDE YANLIŞ BİLGİ KAYGISI Tercih günlerine katılan lise öğrencilerinden 18 yaşındaki Gamze Karakaş, acaba sınav kaldırılacak mı, başka bir sistem getirilecek mi endişesini sürekli yaşadıklarını söyleyerek, \"Daha tam net birşey yok çünkü kimse sınava girmedi. Ben lise son sınıfa gidiyorum. Sınavdaki değişiklik beni etkiledi. Hangi konulara ağırlık vermem gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyorum. Okuldaki matematik konuları ile kurstaki matematik konuları farklı. Çünkü birinci oturum ortaokul konularını kapsayacak\" dedi. Hedefinin aneztesi bölümü olduğunu söyleyen Sude Aslan (17) ise 12\'nci sınıfta olduğunu ve bu yılın herkes gibi kendisi için de çok önemli olduğunu dile getirdi. Aslan, \"Sınav sistemindeki değişiklik herkesi etkiledi. Bu konularda okullarda rehber öğretmenlerimizin söylediklerini esas almalıyız. Çünkü ortalıkta dolaşan çok söylenti var. Bilgilerimizin yanlış olma olasılığı yüksek, bu da öğrencileri etkiliyor. Hedeflerimiz doğrultusunda hocalarımızın söyledikleri bizim için çok önemli. Bir ayda 3 kez değişen bir sınav sisteminde öğrenciler tabii ki moral bozukluğu yaşıyor. Sosyal bilimler kaldırılmıştı sonra tekrar geldi. Ben de eksiklerimi kapatma konusunda panik yaşadım\" diye konuştu.