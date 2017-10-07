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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber)Star Wars hayranları, D&R’larda artırılmış gerçeklikle '#GücüBul’du

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- HAYRANLARININ heyecanla beklediği ‘Star Wars: Son Jedi’ filmi öncesi, yeni filme ait karakter ve ürünler “Star Wars Güç Günü” etkinliği ile D&R işbirliğinde görücüye çıktı

07 Ekim 2017 18:07

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- HAYRANLARININ heyecanla beklediği ‘Star Wars: Son Jedi’ filmi öncesi, yeni filme ait karakter ve ürünler “Star Wars Güç Günü” etkinliği ile D&R işbirliğinde görücüye çıktı. Star Wars hayranları, D&R mağazalarında gerçekleştirilen etkinlik sırasında “#GücüBul” deneyimi ile artırılmış gerçeklikte Jedi, Darth Vader ve daha pek çok karakterle yan yana geldi. Son 50 yılın en kült filmlerinden kabul edilen Star Wars, merakla beklenen “Star Wars: Son Jedi” ile 13 Aralık’ta Amerika’dan da önce Türk izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, filmin vizyonu öncesinde Disney ve D&R işbirliğinde Star Wars Güç Günü etkinliği düzenlendi. İstanbul Etiler, Suadiye, İzmir Forum Bornova ve Ankara Tunalı Hilmi D&R mağazalarında gerçekleşen Star Wars Güç Günü etkinliklerinde katılımcılar, flipbook\'tan yüz boyamaya, legochallenge\'tan origamiye kadar birbirinden renkli aktivitelerle eğlendi. 501\'inci Lejyon Türkiye kostüm karakterlerinin de renk kattığı etkinlikte katılımcılar, #GücüBul adlı yeni bir arttırılmış gerçeklik deneyimi sayesinde de hayranı oldukları Star Wars kahramanlarıyla yan yana gelme fırsatı buldu. Star Wars Güç Günü kutlamaları ile start alan #GücüBul artırılmış gerçeklik aktivitesi Ekim ayı boyunca seçili 20 D&R noktasında Star Wars hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Aktivite kapsamında, #GücüBul logolu görseli, akıllı telefonlarına indirecekleri Star Wars uygulamasına tutan ve 15 farklı Star Wars karakterine ait çipi toplayan katılımcıları, D&R noktalarında sürpriz hediyeler bekliyor. (FOTOĞRAFLI)

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