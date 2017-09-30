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(Görüntülü Haber)Sibel Can, sevgisi yağmur dinlemedi

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - BURSALI hayranları Sibel Can'ı, yağışlı ve soğuk havaya rağmen konserinde yalnız bırakmadı

30 Eylül 2017 12:58

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - BURSALI hayranları Sibel Can\'ı, yağışlı ve soğuk havaya rağmen konserinde yalnız bırakmadı. Kendine özgü sesi, yorumu ve danslarıyla sahnesi en çok beğenilen isimlerden Sibel Can, Bursalı sevenleriynin karşısına Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'na çıktı. Programına \'Beni Yak\' şarkısıyla başlayan Sibel Can, \'Adını Dağlara Yazdım\' ve \'Hangimiz Sevmedik\' şarkıları ile devam etti. Sevenleri Can\'ı yağışlı ve soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadı. Sahneye mavi kıyafetle çıkan Sibel Can\'ın yaklaşık 3 bin hayranı sanatçının şarkılarına eşlik etti. Sibel Can, konserinde yeni albümünden şarkılarına da yer verdi. Sibel Can, sahnedeki performansı ile uzun süre alkışlandı.

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