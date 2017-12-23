(Görüntülü Haber)Sezar'ın 'Veni, vidi, vici' dediği Zile Kalesi'ne ziyaretçi akını

Fatih YILMAZ/ZİLE(Tokat), (DHA)- ROMA İmparatoru Jül Sezar\'ın Basforos Kralı 2\'nci Pharnake\'ye karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü \'Veni, vidi, vici\' (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği, Tokat\'taki Zile Kalesi’ni yılda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor. Sezar\'ın ünlü sözü için marka tescil belgesi alan Zile Belediyesi, kaleyi kent müzesi olarak faaliyete geçirerek ilçeye daha fazla ziyaretçi gelmesini hedefliyor. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Roma İmparatoru Jül Sezar\'ın Zile Kalesi\'nde söylediği \'Veni, vidi, vici\' (Geldim, gördüm, yendim) sözünün tarihin en kısa ve veciz sözü olduğunu söyledi. Bu sözün marka tescil belgesini 5 yıl önce aldıklarını hatırlatan Başkan Vidinel, şöyle dedi: \"Burası Romalılar tarafından alındığı zaman, Romalılar kendilerine göre kale içerisinde bir düzenleme yapıyor. Danişmendliler Dönemi\'nde burayı fethettiğimizde, girişteki gözetleme kulesinin üzerine Türk milletinin Anadolu\'daki hakimiyetinin göstergesi olarak güzel bir yapıt ortaya koyuyorlar. Hava şartlarından dolayı bu çürüyor ve düşüyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızın destekleriyle yeniden restorasyon yaptık. Ayrıca askeri bina olarak kullanılan binanın da restorasyonu yapıldı. Belediyemize tahsisini aldık. Kısa bir süre sonra da kent müzesi olarak faaliyete geçiriyoruz.\" Başkan Vidinel, Zile Kalesi\'ni yılda yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, \'\'Oluşturacağımız kent müzesinin bu sayının artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burayı çok daha fazla ziyaretçi alan bir tarihi mekân haline getirmeyi hedefliyoruz\'\' diye konuştu.