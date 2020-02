(Görüntülü Haber)Özhaseki: Yeniden haritalar çizilirken Türkiye masada olmalı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, asrın başında Suriye, Irak ve Osmanlı topraklarında haritalar çizilirken ülkenin zayıf olması nedeniyle masada etkili olamadığını belirterek, \"Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde eğer 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip \'Ben burada istediğimizi yapmak istiyorum\' diyorsa, Türkiye olarak da bizim masada olmamız elzemdir ve kaçınılmazdır\" dedi. Bakan Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Çalıştayı\'na katılmak üzere Kahramanmaraş\'a geldi. AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Özhaseki, ilk olarak Vali Vahdettin Özkan\'ı ziyaret etti. Valilikte çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Özhaseki, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladıktan sonra makama geçti. \'OYUNLARI BOZMAYA DEVAM EDİYORUZ\' Burada açıklama yapan Özhaseki, Kahramanmaraş\'ta gün boyu sürecek programları hakkında bilgi verirken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye\'de oluşturulan güvenli bölgelerde Türkiye\'nin bir imar çalışması yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Özhaseki şunları söyledi: \"Orada biz, kendi ülke güvenliğimizi teminat adına alabilmek adına bir harekâta giriştik. Bu harekâta girişmenin sadece kendi güvenliğimizi teminat altına almaktan da ziyade orada yapılacak birçok oyunu da bozduğunu biliyoruz. Suriye üzerinde yeni hesapların yapıldığı yerde eğer siz masada olmak istiyorsanız gücünüzü de göstermek zorundasınız. Haritaların çizilmesi bazen ülkeler için yüz yılı bulur, bazen 300 yılı, bazen 500 yılı bulur. Asrın başlında Suriye, Irak ve bize ait Osmanlı topraklarında bir harita çizildiğinde ne yazık ki zayıf dönemimizdi, masa üzerinde çok etkili değildik. Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde eğer 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip \'Ben burada istediğimizi yapmak istiyorum\' diyorsa, 12 bin kilometreden bazı ülkeler geliyorsa, Avrupa Birliği\'ni hiç ilgilendirmediği halde bu ülkeler gelip burada boy gösteriyorsa Türkiye olarak da bizim masada olmamız elzemdir ve kaçınılmazdır. Tabii o ülkelere soruyoruz \'Sizin buralarda ne işiniz var? Sınırınız mı var? Ortak bir tarihiniz mi var? Kültürünüz mü var, akrabalığınız mı var? Niye geldiniz Amerika\'dan buraya?\' Avrupa Birliği ülkelerine soruyoruz, \'burada sizin ne işiniz var? Ne alakanız var sizin burayla?\' İşte öyle bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde de Türkiye olarak her türlü seçenekleri değerlendiriyoruz.\" Türkiye\'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin ön planda olduğunu vurgulayan Özhaseki, \"Bizim ülkemizin güvenliği ön plandadır, bizim ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden daha önemlidir ama ülkemizin sınırlarında, yüzlerce kilometrelik sınırımızda olan bitene de kayıtsız kalamayız. Yakından da oradaki olayları takip ediyoruz. Oyunları bozmaya da Allah\'a şükür devam ediyoruz ve ileride kendi ülke menfaatlerimiz doğrultusunda ne gerekiyorsa onu da yapmaya hazırız\" dedi.